《尸速列车》导演新片《念力》首日票房超《重返20岁》 口碑却扑街？！
电影 2018年2月1日 星期四12:20 Sani
昨天备受期待的电影《念力》终於在韩国上映了，第一天票房就高达26万！ 可是，观众评价却让人十分困惑......
根据韩国电影振兴委员会资料，1月31日的票房榜首就是当天首次上映的《念力》，吸引到26万4759观影人次，这一数位也超过了千万级电影《七号房的礼物》（15.3万）和《重返20岁》（14.3万）的首日票房。
《念力》由前年大热的《尸速列车》导演延尚昊执导，是一部黑色喜剧，讲述一位父亲突然拥有了「念力」这一超能力、从而拯救面临危险的女儿和商户的故事，由柳承龙和沈恩敬饰演主角父女，郑有美生平第一次挑战反派， 上映前就备受期待。
然而，观众对电影的评价却呈现十足讽刺的局面，这是Naver网站的用户评分分布图：
虽然有多达40%的观众给出10分满分，但他们给出的理由却是：
（小编注：《克莱蒙泰》是韩国人批评电影时必提到的「史诗级烂片」）
其他获得认同比较多的全都是低分差评，让小编不禁心疼导演和演员：
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