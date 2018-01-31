經典不死！SHINee 正規二輯主打歌〈Lucifer〉　獲選為同名美劇配樂

經典不死！SHINee 正規二輯主打歌〈Lucifer〉　獲選為同名美劇配樂

KPOP   2018年2月1日   星期四09:00   施乃琪  

韓流音樂在海外的影響力早已不容小覷，不久前防彈少年團團的新歌 “MIC Drop” 獲選為美劇配樂，最近 SHINee 多年前的經典歌曲 “Lucifer” 也要在同名美劇中現「聲」啦！

美國 FOX 電視台的電視劇《Lucifer》於 29 日播出後掀起不少觀眾的驚喜，原來當天兩位主角對決場面的背景音樂，正是由 SHINee 演唱的 “Lucifer”。

“Lucifer” 是 SHINee 第二張正規專輯的同名主打歌，中毒性十足的旋律、歌詞與複雜的舞蹈動作由 SHINee 穩健的現場實力詮釋而來，在 2010 年當時立刻大受歡迎，至今仍是許多歌迷最喜愛的頭號洗腦舞曲。

雖然七年多來許多人事已非，但 SHINee 透過音樂帶來的影響與力量仍然非常真實。現在就來重溫 “Lucifer” 的 MV 吧！


（照片與影片來源：SM Entertainment、FOX）

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