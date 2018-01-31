「笔名隐喻连环杀人案」遭观众要求下车？！ 网民为旗安84叫屈 朴宝剑与金妍儿「巨大自助贩卖机」活动上手牵手~ 如果要在《请给一顿饭Show》和《新西游记》中放弃一个？没想到姜虎东的回答是这样～ Henry新歌预告公开 面带伤痕颓废深情 WINNER姜升润跳著跳著...... 裤子就掉下来了！尴尬爆笑XD 「演艺圈隐藏的外国语天才明星」公开！只要有想做的事或目标，就会满满热情的朴叙俊！ 《只是相爱的关系》李俊昊终映感言：「希望大家能够一起幸福下去。」 让人一看就饿的《一起吃饭吧3》来袭 白珍熙要当女主角 这个组合太强了 4/21太妍+BTOB+Red Velvet台湾聚首 《和游记》花絮曝光车胜元弹钢琴，牛魔王最后那一声娇喘收尾太好笑了啦～！ 《尸速列车》导演新片《念力》首日票房超《重返20岁》 口碑却扑街？！ 第七届GAON CHART音乐奖2月14日全球直播！ Wanna One&TWICE等出演 NU'EST W 迎来花路里程碑 专场演唱会 3 月连开三天！ 台湾有热炒店，到韩国当然不能错过「包装马车」罗！ 传奇继续 神话廿周年Fan Party海报公开 无声言说的思念⋯⋯YES24 1 月第五周销量榜单出炉 钟铉个专包办冠、季军 2PM 俊昊戏剧、歌坛成绩都亮眼！新日专〈Winter Sleep〉登 Tower Record 单周销量榜首 MBC明星PD陷性侵丑闻 去年执导了某大热剧 韩剧 和游记화유기– 地狱生活 VS 童话世界 义气惊人！梁铉锡替原队友李朱诺还债1.6亿换免刑 经典不死！SHINee 正规二辑主打歌〈Lucifer〉 获选为同名美剧配乐 永远是少女时代！八人到齐久违合体 「想念 SONE 了」

韩流音乐在海外的影响力早已不容小觑，不久前防弹少年团团的新歌 “MIC Drop” 获选为美剧配乐，最近 SHINee 多年前的经典歌曲 “Lucifer” 也要在同名美剧中现「声」啦！

美国 FOX 电视台的电视剧《Lucifer》於 29 日播出后掀起不少观众的惊喜，原来当天两位主角对决场面的背景音乐，正是由 SHINee 演唱的 “Lucifer”。

“Lucifer” 是 SHINee 第二张正规专辑的同名主打歌，中毒性十足的旋律、歌词与复杂的舞蹈动作由 SHINee 稳健的现场实力诠释而来，在 2010 年当时立刻大受欢迎，至今仍是许多歌迷最喜爱的头号洗脑舞曲。

虽然七年多来许多人事已非，但 SHINee 透过音乐带来的影响与力量仍然非常真实。现在就来重温 “Lucifer” 的 MV 吧！





（照片与影片来源：SM Entertainment、FOX）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究