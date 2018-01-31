经典不死！SHINee 正规二辑主打歌〈Lucifer〉 获选为同名美剧配乐
KPOP 2018年2月1日 星期四09:00 施乃琪
韩流音乐在海外的影响力早已不容小觑，不久前防弹少年团团的新歌 “MIC Drop” 获选为美剧配乐，最近 SHINee 多年前的经典歌曲 “Lucifer” 也要在同名美剧中现「声」啦！
美国 FOX 电视台的电视剧《Lucifer》於 29 日播出后掀起不少观众的惊喜，原来当天两位主角对决场面的背景音乐，正是由 SHINee 演唱的 “Lucifer”。
“Lucifer” 是 SHINee 第二张正规专辑的同名主打歌，中毒性十足的旋律、歌词与复杂的舞蹈动作由 SHINee 稳健的现场实力诠释而来，在 2010 年当时立刻大受欢迎，至今仍是许多歌迷最喜爱的头号洗脑舞曲。
虽然七年多来许多人事已非，但 SHINee 透过音乐带来的影响与力量仍然非常真实。现在就来重温 “Lucifer” 的 MV 吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment、FOX）
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