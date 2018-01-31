義氣驚人！梁鉉錫替原隊友李朱諾還債1.6億換免刑

昨日有媒體報導稱，曾和梁鉉錫同為「徐太志和孩子們」成員的李朱諾因詐騙等罪名面臨牢獄之災，最後關頭是梁鉉錫仗義出手，替他還掉了1.6億韓元的債務！
李朱諾和梁鉉錫、徐太志曾於90年代一起組成「徐太志和孩子們」，紅極一時，1996年處於巔峰之時突然宣告隱退。 徐太志赴美國進修，之後回到韓國，一直在音樂領域堅持創作；梁鉉錫設立YG娛樂公司，轉型製作；而李朱諾則命運坎坷了許多。
（圖源：網路）
李朱諾原本是跳舞出身，在隊內也是rap和舞蹈擔當，解散後曾成立經紀公司，製作5人組合Young turks club、投資音樂劇，但均以失敗收場。 2012年，李朱諾被法院宣佈個人破產。
2013年末至次年初，李朱諾從兩位友人手裡分別借款1億和6500萬韓元，計畫成立一家周歲宴代辦公司，承諾會在1周內還清，但過了1年半也沒有償還，於是在2015年4月被友人以詐騙嫌疑起訴。 2016年，李朱諾又因涉嫌在梨泰院某夜店對兩名女性進行性騷擾而遭到起訴。
（圖源：TV DAILY）
對上述案件，一審判決李朱諾有期徒刑1年6個月、40小時的性暴力治療課程，並公開其身體特徵資訊。
然而，今年1月18日的二審判決結果卻是：有期徒刑采緩期執行，時間則減至1年2個月；增加120小時社會義務勞動，40小時性暴力教育維持不變。 據悉，這一變動的原因正是梁鉉錫在二審之前替李朱諾還清了全部債務，而且李朱諾的代理律師也證實了這一說法。
（圖源：TV DAILY）
而且，梁鉉錫並沒有和朋友或及公司同事商量過此事，而是私自委託代理人還債的。 新聞曝光後他的很多朋友都感到十分吃驚，梁鉉錫本人也頗有些難為情。
李朱諾在隨後接受採訪時說：「真的感激到流眼淚，但也覺得非常謹慎。 一方面鉉錫不希望被人知道，而我也對於任何形式的媒體報導都感到很負擔。 」
梁鉉錫在今年初通過YG法務法人聯絡了李朱諾，表示將幫他處理債務。 李朱諾說，收到梁鉉錫的聯絡時「除了太感謝沒有別的想法，以後一定要用不愧疚的面貌報答他」。
梁鉉錫此舉令網友對他刮目相看：
據悉，目前李朱諾及辯護律師對「強制騷擾罪」的有罪判決結果不服，已向高等法院提交上告狀。
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