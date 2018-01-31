义气惊人！梁铉锡替原队友李朱诺还债1.6亿换免刑

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昨日有媒体报导称，曾和梁铉锡同为「徐太志和孩子们」成员的李朱诺因诈骗等罪名面临牢狱之灾，最后关头是梁铉锡仗义出手，替他还掉了1.6亿韩元的债务！

李朱诺和梁铉锡、徐太志曾於90年代一起组成「徐太志和孩子们」，红极一时，1996年处於巅峰之时突然宣告隐退。 徐太志赴美国进修，之后回到韩国，一直在音乐领域坚持创作；梁铉锡设立YG娱乐公司，转型制作；而李朱诺则命运坎坷了许多。



（图源：网路）

李朱诺原本是跳舞出身，在队内也是rap和舞蹈担当，解散后曾成立经纪公司，制作5人组合Young turks club、投资音乐剧，但均以失败收场。 2012年，李朱诺被法院宣布个人破产。

2013年末至次年初，李朱诺从两位友人手里分别借款1亿和6500万韩元，计画成立一家周岁宴代办公司，承诺会在1周内还清，但过了1年半也没有偿还，於是在2015年4月被友人以诈骗嫌疑起诉。 2016年，李朱诺又因涉嫌在梨泰院某夜店对两名女性进行性骚扰而遭到起诉。



（图源：TV DAILY）

对上述案件，一审判决李朱诺有期徒刑1年6个月、40小时的性暴力治疗课程，并公开其身体特徵资讯。

然而，今年1月18日的二审判决结果却是：有期徒刑采缓期执行，时间则减至1年2个月；增加120小时社会义务劳动，40小时性暴力教育维持不变。 据悉，这一变动的原因正是梁铉锡在二审之前替李朱诺还清了全部债务，而且李朱诺的代理律师也证实了这一说法。



（图源：TV DAILY）

而且，梁铉锡并没有和朋友或及公司同事商量过此事，而是私自委托代理人还债的。 新闻曝光后他的很多朋友都感到十分吃惊，梁铉锡本人也颇有些难为情。

李朱诺在随后接受采访时说：「真的感激到流眼泪，但也觉得非常谨慎。 一方面铉锡不希望被人知道，而我也对於任何形式的媒体报导都感到很负担。 」

梁铉锡在今年初通过YG法务法人联络了李朱诺，表示将帮他处理债务。 李朱诺说，收到梁铉锡的联络时「除了太感谢没有别的想法，以后一定要用不愧疚的面貌报答他」。

梁铉锡此举令网友对他刮目相看：



据悉，目前李朱诺及辩护律师对「强制骚扰罪」的有罪判决结果不服，已向高等法院提交上告状。

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