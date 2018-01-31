Wanna One完整體合約將到延期至明年2月？YMC：如果延長也只是到1月！
KPOP 2018年1月31日 星期三12:46 Yuan
透過《PRODUCE 101 第二季》選出來的限定團體Wanna One，出道後獲得了巨大的人氣，在頒獎典禮上也拿下了不少獎項，原本預計在2018年12月31日結束活動。
但在31日，有相關人士透露：「Wanna One成員各自的所屬社對Wanna One完整體的活動時間時否要延續到明年2月進行了會議討論。理由是因為二月仍有各項音樂頒獎典禮，若到時Wanna One為得獎者則應出席領獎。」
隨後，Wanna One所屬的YMC也回應表示：「提出了明年1月舉辦解散演唱會的方案，但目前只是提案階段，並沒有對延長活動期相關事宜進行討論。不可能到2月才解散，如果延長也只是到1月。」另外，Wanna One目前也在準備新的專輯。
（圖：推特＠Wanna One、TVdaily、YMC）
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留言/評論
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照著合約走很難嗎？要不要這麼貪心啊這吃相有夠難看。準時解散後回原公司，各公司協調好再一起出席頒獎典禮也不是不行，延長要幹嘛？這次拿頒獎典禮跟解散演唱會的理由，那下次是什麼？早就說好活動到今年底行程提前讓你規劃安排還能不夠？不就是巡演排太多才這樣，噁不噁心啊！
1小時前
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傻眼🙄🙄這有放原團體的成員和他們的粉絲在眼內嗎?! 😤😤
2小時前
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傷心💔～雖然已經知道會解散了～但聽到消息還是不免傷心了一下下～😭😭😭
在這一年裡，會好好地支持WANNA ONE的～💕❤💕❤
2小時前
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覺得是在一月解散 但二月頒獎典還是看得到他們最後一次全員出席~
1小時前
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雖然很不想他們解散但更不想他們繼續被YMC榨^^
你要累死我們孩子嗎一個禮拜睡不到8小時這種日子過一年半就夠了
1小時前