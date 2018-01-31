Wanna One完整体合约将到延期至明年2月？YMC：如果延长也只是到1月！
KPOP 2018年1月31日 星期三12:46 Yuan
透过《PRODUCE 101 第二季》选出来的限定团体Wanna One，出道后获得了巨大的人气，在颁奖典礼上也拿下了不少奖项，原本预计在2018年12月31日结束活动。
但在31日，有相关人士透露：「Wanna One成员各自的所属社对Wanna One完整体的活动时间时否要延续到明年2月进行了会议讨论。理由是因为二月仍有各项音乐颁奖典礼，若到时Wanna One为得奖者则应出席领奖。」
随后，Wanna One所属的YMC也回应表示：「提出了明年1月举办解散演唱会的方案，但目前只是提案阶段，并没有对延长活动期相关事宜进行讨论。不可能到2月才解散，如果延长也只是到1月。」另外，Wanna One目前也在准备新的专辑。
（图：推特＠Wanna One、TVdaily、YMC）
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留言/评论
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照著合約走很難嗎？要不要這麼貪心啊這吃相有夠難看。準時解散後回原公司，各公司協調好再一起出席頒獎典禮也不是不行，延長要幹嘛？這次拿頒獎典禮跟解散演唱會的理由，那下次是什麼？早就說好活動到今年底行程提前讓你規劃安排還能不夠？不就是巡演排太多才這樣，噁不噁心啊！
3小时前
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傻眼🙄🙄這有放原團體的成員和他們的粉絲在眼內嗎?! 😤😤
3小时前
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傷心💔～雖然已經知道會解散了～但聽到消息還是不免傷心了一下下～😭😭😭
在這一年裡，會好好地支持WANNA ONE的～💕❤💕❤
3小时前
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覺得是在一月解散 但二月頒獎典還是看得到他們最後一次全員出席~
3小时前
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雖然很不想他們解散但更不想他們繼續被YMC榨^^
你要累死我們孩子嗎一個禮拜睡不到8小時這種日子過一年半就夠了
3小时前