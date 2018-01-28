大勢就是大勢⋯⋯1 月歌手品牌評價前三名 正是年末頒獎典禮的贏家們！
KPOP 2018年1月29日 星期一09:00 施乃琪
很快地 2018 年的第一個月即將迎來尾聲，不過看見歌手品牌評價榜單時，卻有種彷彿時間被定格的錯覺。因為本月的前三名得主，正是年末頒獎典禮的大贏家們！
韓國企業評價研究所於 2017 年 12 月 26 日起至 2018 年 1 月 27 日間，以備受韓國人民喜愛的歌手為對象，搜集了 145,534,053 件數據並針對品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析；分析結果顯示，第一名依舊由上個月的冠軍 Wanna One 蟬聯！
亞軍得主同樣與上個月一樣，是海外聲勢高漲的防彈少年團。本年度斬獲四座國內大獎的他們，無論在海內外都享有熱烈人氣。
而上個月的第三與第四名在 1 月正好易位，因此成為季軍的正是行程與人氣同樣火熱的 TWICE。
除此之外，名列 1 月份歌手品牌評價前十名的還有 EXO、IU、Red Velvet、善美、Oh My Girl、請夏以及 SEVENTEEN。
（照片來源：YMC、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment）
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