大势就是大势⋯⋯1 月歌手品牌评价前三名 正是年末颁奖典礼的赢家们！
KPOP 2018年1月29日 星期一09:00 施乃琪
很快地 2018 年的第一个月即将迎来尾声，不过看见歌手品牌评价榜单时，却有种彷佛时间被定格的错觉。因为本月的前三名得主，正是年末颁奖典礼的大赢家们！
韩国企业评价研究所於 2017 年 12 月 26 日起至 2018 年 1 月 27 日间，以备受韩国人民喜爱的歌手为对象，搜集了 145,534,053 件数据并针对品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析；分析结果显示，第一名依旧由上个月的冠军 Wanna One 蝉联！
亚军得主同样与上个月一样，是海外声势高涨的防弹少年团。本年度斩获四座国内大奖的他们，无论在海内外都享有热烈人气。
而上个月的第三与第四名在 1 月正好易位，因此成为季军的正是行程与人气同样火热的 TWICE。
除此之外，名列 1 月份歌手品牌评价前十名的还有 EXO、IU、Red Velvet、善美、Oh My Girl、请夏以及 SEVENTEEN。
（照片来源：YMC、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment）
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