太陽、閔孝琳婚禮喜帖公開♥ 優雅又有質感的設計，內文溫馨感人！

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太陽真的很愛花，連喜帖的設計也是花為主，簡單又優雅呢！而他們兩人將在下個月3日舉行婚禮，祝福～祝福！

24日，1TYM成員宋栢京在IG上公開了太陽與閔孝琳結婚請帖，主色調為白色，還有著花做裝飾，簡單又優雅。而宋栢京也寫到：「第一次在地下練習室見到小學5年級的永培，後來成員BIGBANG的成員，讓大家都很驚訝，現在以結婚成為家庭的家長，第二次讓人驚訝和感動。到了辦公室上班，收到了這麼漂亮的喜帖，真心地祝福你，永裴啊！」



而喜帖上面的內容寫著：「兩個人在一起總比一個人好，因為兩個人的勞碌有著美好的報酬。」這是來自《傳道書》裡面的話，還有次男永裴、次女恩蘭（閔孝琳本名）。



太陽和閔孝琳將在2月3日舉行非公開婚禮，兩人在2014年因為拍攝MV《凌晨一點》而結緣，隔年約會被拍到兩人爽快地承認正在交往中，接下來的3年一直都很甜蜜，更是娛樂圈的恩愛CP代表之一。



（圖：IG@supafunkboy、IG@__youngbae__、MBC）

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