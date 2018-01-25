太阳、闵孝琳婚礼喜帖公开♥ 优雅又有质感的设计，内文温馨感人！

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太阳真的很爱花，连喜帖的设计也是花为主，简单又优雅呢！而他们两人将在下个月3日举行婚礼，祝福～祝福！

24日，1TYM成员宋栢京在IG上公开了太阳与闵孝琳结婚请帖，主色调为白色，还有著花做装饰，简单又优雅。而宋栢京也写到：「第一次在地下练习室见到小学5年级的永培，后来成员BIGBANG的成员，让大家都很惊讶，现在以结婚成为家庭的家长，第二次让人惊讶和感动。到了办公室上班，收到了这么漂亮的喜帖，真心地祝福你，永裴啊！」



而喜帖上面的内容写著：「两个人在一起总比一个人好，因为两个人的劳碌有著美好的报酬。」这是来自《传道书》里面的话，还有次男永裴、次女恩兰（闵孝琳本名）。



太阳和闵孝琳将在2月3日举行非公开婚礼，两人在2014年因为拍摄MV《凌晨一点》而结缘，隔年约会被拍到两人爽快地承认正在交往中，接下来的3年一直都很甜蜜，更是娱乐圈的恩爱CP代表之一。



（图：IG@supafunkboy、IG@__youngbae__、MBC）

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