盛大音樂祭《K-pop World Festa》 今日開放索票 快來看看有沒有你家偶像！
KPOP 2018年1月25日 星期四12:03 施乃琪
年末頒獎典禮早過了、金唱片獎也已結束，接下來還有什麼好機會一網打盡所有心愛的偶像？答案就是今天開放索票的《K-pop World Festa》，陣容超級華麗啊！
《K-pop World Festa》即將於 2 月 10 日起的連續三個週六（17 日、24 日），在江陵原州大學大運動場的特設舞台登場。
日前主辦單位搶先公開了各場陣容，率先於 10 日登台的有 BoA、Red Velvet、BTOB、iKON、SEVENTEEN、N.Flying、EXID、JBJ、Ailee、Oh My Girl、宇宙少女、RAINZ、MXM、The Boyz、請夏、gu9udan、NRG 以及 Celeb Five。
17 日及 24 日的陣容有待月底公開，但看第一場的陣容就知道絕對不會讓人失望。《K-pop World Festival》除了演唱會外，還有許多體驗活動等著來自世界各地的韓流迷享受。屆時會在韓國的話，別忘了上 Tickey Link 索票囉！
（照片來源：各經紀公司、Ticket Link）
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