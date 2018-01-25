盛大音乐祭《K-pop World Festa》 今日开放索票　快来看看有没有你家偶像！

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年末颁奖典礼早过了、金唱片奖也已结束，接下来还有什么好机会一网打尽所有心爱的偶像？答案就是今天开放索票的《K-pop World Festa》，阵容超级华丽啊！

《K-pop World Festa》即将於 2 月 10 日起的连续三个周六（17 日、24 日），在江陵原州大学大运动场的特设舞台登场。

日前主办单位抢先公开了各场阵容，率先於 10 日登台的有 BoA、Red Velvet、BTOB、iKON、SEVENTEEN、N.Flying、EXID、JBJ、Ailee、Oh My Girl、宇宙少女、RAINZ、MXM、The Boyz、请夏、gu9udan、NRG 以及 Celeb Five。

17 日及 24 日的阵容有待月底公开，但看第一场的阵容就知道绝对不会让人失望。《K-pop World Festival》除了演唱会外，还有许多体验活动等著来自世界各地的韩流迷享受。届时会在韩国的话，别忘了上 Tickey Link 索票罗！



（照片来源：各经纪公司、Ticket Link）

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