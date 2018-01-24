延續了13年的愛…ELF出演《你好》 男粉絲因為SJ變開朗、減重50公斤！

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是「成功的飯」沒錯了！「現在的最愛」銀赫坐在旁邊，讓主人公頻頻害羞、不敢對視啊～不過，主人公的朋友們卻不是很滿意，就因為男生喜歡男偶像嗎…？

於22日播出的KBS綜藝節目《大國民脫口秀-你好》，出演嘉賓為Super Junior銀赫、神童、藝聲和東海。本期煩惱的主人公之一為「喜歡SJ已經13年的20代男性粉絲」，讓攝影棚內頻頻稱奇。

主人公每逢SJ出新專輯，一定會激動地到處跟朋友們宣傳。因為自己是男生，朋友們甚至會有「他該不會喜歡男生吧？」的想法。主人公表示，他是以單純的粉絲心喜歡SJ，卻被誤解了，所以想要到節目說出煩惱。

身為主人公所喜歡的偶像，SJ自然是心情很好，尤其是男生，更是不可多得。SJ親自迎接主人公，他表示自己從SJ出道的時候就喜歡上他們了，當時喜歡希澈，現在的最愛則是銀赫。他每一場演唱會都從不缺席，房間貼滿了SJ的海報，也購買了許多週邊商品。主人公的兩位朋友也來到現場，他們表示主人公從高中開始，手機就都是SJ的照片，MP3裡都是SJ的歌，為了看放送而熬夜排隊，走在路上聽到SJ的歌曲，就會自動跳舞、應援，還會叫朋友們幫忙增加MV點擊率等。

而男生喜歡男偶像，在旁人的眼中是不能理解的，甚至有人說「噁心」之類的話。但是，主人公因為SJ確實有了改變。他減重50公斤，個性也開朗了起來，大學也選擇日文作為專業。他有自己的工作，用自己的金錢和時間追星。

不過，因為顧著追星，主人公被女朋友提出分手；為了看演唱會，主人公放朋友們鴿子；該花錢的時候說沒錢，因為主人公的錢要存起來買偶像的週邊商品；和朋友們意見不合，主人公就會說「你們了解哥哥們嗎？」；加上喜歡男偶像，動作又有些女性化，朋友們都覺得很受不了，雖然明白主人公很喜歡SJ，但卻沒有辦法為他應援。

採訪接近尾聲，主人公表示，希望以後不只是他，還有很多男偶像的男粉絲們，比起不好的視線，希望能被友善對待。而主持人之一的李英子則認為，男生喜歡男偶像並不是「問題」，過度癡迷才是問題。把全部的時間都投入其中或許不太好，也要看看身邊的朋友們。



最後，主人公在SJ的「眼神壓力」下，表示自己在朋友們面前會「收斂一點」。他也親筆寫了一封信給SJ，由「最愛」銀赫朗讀，真的是「成功的粉絲」了！

小編想說，就如主持人所言，除去「男飯」的身分，其實主人公的行為是每個粉絲都會做的。或許朋友是出於擔心主人公過於沉迷於追星、影響到生活，但若不是在追星路上志同道合的夥伴，是很難理解主人公及廣大粉絲們的想法吧…不曉得各位身邊有沒有和你一起追星的朋友呢，那一定很幸福吧～

（圖片來源：KBS《大國民脫口秀-你好》）

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