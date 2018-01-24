延续了13年的爱…ELF出演《你好》 男粉丝因为SJ变开朗、减重50公斤！

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是「成功的饭」没错了！「现在的最爱」银赫坐在旁边，让主人公频频害羞、不敢对视啊～不过，主人公的朋友们却不是很满意，就因为男生喜欢男偶像吗…？

於22日播出的KBS综艺节目《大国民脱口秀-你好》，出演嘉宾为Super Junior银赫、神童、艺声和东海。本期烦恼的主人公之一为「喜欢SJ已经13年的20代男性粉丝」，让摄影棚内频频称奇。

主人公每逢SJ出新专辑，一定会激动地到处跟朋友们宣传。因为自己是男生，朋友们甚至会有「他该不会喜欢男生吧？」的想法。主人公表示，他是以单纯的粉丝心喜欢SJ，却被误解了，所以想要到节目说出烦恼。

身为主人公所喜欢的偶像，SJ自然是心情很好，尤其是男生，更是不可多得。SJ亲自迎接主人公，他表示自己从SJ出道的时候就喜欢上他们了，当时喜欢希澈，现在的最爱则是银赫。他每一场演唱会都从不缺席，房间贴满了SJ的海报，也购买了许多周边商品。主人公的两位朋友也来到现场，他们表示主人公从高中开始，手机就都是SJ的照片，MP3里都是SJ的歌，为了看放送而熬夜排队，走在路上听到SJ的歌曲，就会自动跳舞、应援，还会叫朋友们帮忙增加MV点击率等。

而男生喜欢男偶像，在旁人的眼中是不能理解的，甚至有人说「恶心」之类的话。但是，主人公因为SJ确实有了改变。他减重50公斤，个性也开朗了起来，大学也选择日文作为专业。他有自己的工作，用自己的金钱和时间追星。

不过，因为顾著追星，主人公被女朋友提出分手；为了看演唱会，主人公放朋友们鸽子；该花钱的时候说没钱，因为主人公的钱要存起来买偶像的周边商品；和朋友们意见不合，主人公就会说「你们了解哥哥们吗？」；加上喜欢男偶像，动作又有些女性化，朋友们都觉得很受不了，虽然明白主人公很喜欢SJ，但却没有办法为他应援。

采访接近尾声，主人公表示，希望以后不只是他，还有很多男偶像的男粉丝们，比起不好的视线，希望能被友善对待。而主持人之一的李英子则认为，男生喜欢男偶像并不是「问题」，过度痴迷才是问题。把全部的时间都投入其中或许不太好，也要看看身边的朋友们。



最后，主人公在SJ的「眼神压力」下，表示自己在朋友们面前会「收敛一点」。他也亲笔写了一封信给SJ，由「最爱」银赫朗读，真的是「成功的粉丝」了！

小编想说，就如主持人所言，除去「男饭」的身分，其实主人公的行为是每个粉丝都会做的。或许朋友是出於担心主人公过於沉迷於追星、影响到生活，但若不是在追星路上志同道合的伙伴，是很难理解主人公及广大粉丝们的想法吧…不晓得各位身边有没有和你一起追星的朋友呢，那一定很幸福吧～

（图片来源：KBS《大国民脱口秀-你好》）

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