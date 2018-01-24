這完美的打工兼職生令你入坑了沒？《尹食堂2》不得不愛上朴敘俊的5個理由

這完美的打工兼職生令你入坑了沒？《尹食堂2》不得不愛上朴敘俊的5個理由

綜藝   2018年1月26日   星期五11:30   ZJM  

這麼好的男人去哪裡找啊~《尹食堂2》的打工兼職生朴敘俊在節目中，展示了他許多卓越的特質。

▼有準備

朴敘俊在出發前往前，跟外國朋友惡補了西班牙文。 在尹食堂為客人提供服務時，幾乎無障礙溝通，不愧是西班牙文擔當。

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▼紳士品質

1.幫不太會繫圍裙的鄭有美繫上圍裙，還教有美怎麼繫。
2.買完菜之後，主動提東西，在有美提議幫忙之後，仍堅持自己提。
3.李瑞鎮「主謀」的超大泡菜餅事件，朴敘俊答尹汝貞：「因為我餓了才這樣的」，將責任攬在自己身上。

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▼每天早上運動，徹底的自我管理

去到國外在身材管理上也沒鬆懈，即使在尹食堂高強度的工作之下也沒偷懶。 能對自己進行徹底管理的人能不成功嘛~

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▼工作認真、注重細節

因為在廚房裡認真工作，朴敘俊額頭上滿是汗珠也毫無怨言。 「細節決定成敗」，朴敘俊還會仔細檢查紅酒杯上有沒有水漬，真是細心~

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▼識大體、謙虛

上傳這張照片前，謙虛地問過羅PD：「還沒在節目公開的地方，可以上傳嗎？ 」羅PD回答道：「反正是誰都不知道的地方傳唄」。

都說工作認真的男人最帥，朴敘俊不僅工作認真、細心體貼，還堅持自我管理、識大體、謙虛謹慎。 不僅內在美，身材身高樣貌無一不缺，真是接近完美的男人啊~

圖：tvN、ContentY、朴敘俊IG

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留言/評論
  • Yo Yo Lin
    在 #溫暖的一句話 時就被深深吸引 #魔女的戀愛 完全入坑 拜託大家把他所有作品都看過 連 #閉嘴家族 都好可愛💖
    3小時前
  • 莊小菁
    尹食堂是因為有他才看的
    3小時前
  • Charlotte Tu
    好煩！又把我的心奪走了
    4小時前
  • Shirley Huang
    他真的好認真，每次忙的滿頭汗都好想幫他擦汗喔！哈哈哈
    4小時前
  • 賴依雯
    完美男人無誤 雖然三流之路時已經入坑了啦 但現在更愛他了
    4小時前
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