這完美的打工兼職生令你入坑了沒？《尹食堂2》不得不愛上朴敘俊的5個理由

這麼好的男人去哪裡找啊~《尹食堂2》的打工兼職生朴敘俊在節目中，展示了他許多卓越的特質。
▼有準備
朴敘俊在出發前往前，跟外國朋友惡補了西班牙文。 在尹食堂為客人提供服務時，幾乎無障礙溝通，不愧是西班牙文擔當。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼紳士品質
1.幫不太會繫圍裙的鄭有美繫上圍裙，還教有美怎麼繫。
2.買完菜之後，主動提東西，在有美提議幫忙之後，仍堅持自己提。
3.李瑞鎮「主謀」的超大泡菜餅事件，朴敘俊答尹汝貞：「因為我餓了才這樣的」，將責任攬在自己身上。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼每天早上運動，徹底的自我管理
去到國外在身材管理上也沒鬆懈，即使在尹食堂高強度的工作之下也沒偷懶。 能對自己進行徹底管理的人能不成功嘛~
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼工作認真、注重細節
因為在廚房裡認真工作，朴敘俊額頭上滿是汗珠也毫無怨言。 「細節決定成敗」，朴敘俊還會仔細檢查紅酒杯上有沒有水漬，真是細心~
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼識大體、謙虛
上傳這張照片前，謙虛地問過羅PD：「還沒在節目公開的地方，可以上傳嗎？ 」羅PD回答道：「反正是誰都不知道的地方傳唄」。
都說工作認真的男人最帥，朴敘俊不僅工作認真、細心體貼，還堅持自我管理、識大體、謙虛謹慎。 不僅內在美，身材身高樣貌無一不缺，真是接近完美的男人啊~
圖：tvN、ContentY、朴敘俊IG
ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究