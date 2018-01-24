这完美的打工兼职生令你入坑了没？《尹食堂2》不得不爱上朴叙俊的5个理由

这完美的打工兼职生令你入坑了没？《尹食堂2》不得不爱上朴叙俊的5个理由

综艺   2018年1月26日   星期五11:30   ZJM  

这么好的男人去哪里找啊~《尹食堂2》的打工兼职生朴叙俊在节目中，展示了他许多卓越的特质。

▼有准备

朴叙俊在出发前往前，跟外国朋友恶补了西班牙文。 在尹食堂为客人提供服务时，几乎无障碍沟通，不愧是西班牙文担当。

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▼绅士品质

1.帮不太会系围裙的郑有美系上围裙，还教有美怎么系。
2.买完菜之后，主动提东西，在有美提议帮忙之后，仍坚持自己提。
3.李瑞镇「主谋」的超大泡菜饼事件，朴叙俊答尹汝贞：「因为我饿了才这样的」，将责任揽在自己身上。

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▼每天早上运动，彻底的自我管理

去到国外在身材管理上也没松懈，即使在尹食堂高强度的工作之下也没偷懒。 能对自己进行彻底管理的人能不成功嘛~

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▼工作认真、注重细节

因为在厨房里认真工作，朴叙俊额头上满是汗珠也毫无怨言。 「细节决定成败」，朴叙俊还会仔细检查红酒杯上有没有水渍，真是细心~

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▼识大体、谦虚

上传这张照片前，谦虚地问过罗PD：「还没在节目公开的地方，可以上传吗？ 」罗PD回答道：「反正是谁都不知道的地方传呗」。

都说工作认真的男人最帅，朴叙俊不仅工作认真、细心体贴，还坚持自我管理、识大体、谦虚谨慎。 不仅内在美，身材身高样貌无一不缺，真是接近完美的男人啊~

图：tvN、ContentY、朴叙俊IG

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留言/评论
  • 莊小菁
    尹食堂是因為有他才看的
    5小时前
  • Yo Yo Lin
    在 #溫暖的一句話 時就被深深吸引 #魔女的戀愛 完全入坑 拜託大家把他所有作品都看過 連 #閉嘴家族 都好可愛💖
    6小时前
  • 黃品瑄
    張詩函 突然認真讀起西班牙文😂
    4小时前
  • Charlotte Tu
    好煩！又把我的心奪走了
    6小时前
  • Shirley Huang
    他真的好認真，每次忙的滿頭汗都好想幫他擦汗喔！哈哈哈
    6小时前
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