首次透露EXO LAY的藝名，原來是這個含義啊！
明星 2018年1月25日 星期四08:00 Sani
雖然原本寓意是很好，但確實想吐槽：根本預言了他很「累」的行程XD
LAY跟隨EXO出道快要6年了，隊中其他中國籍成員都已離開，只剩他依然堅守。 雖然因為在中國的活動太忙而未能參加近幾次的回歸，但粉絲都一直很牽掛他！
（圖源：張藝興工作室微博）
其實有件事大家一直很好奇：LAY這個藝名是什麼意思？？ 最近他在為《偶像練習生》擔任導師、接受新浪娛樂的採訪時，終於說出了其中玄機！
（圖源：張藝興工作室微博）
LAY說：「公司當時跟我說LAY這個名字不錯，因為《流星花園》裡有個叫花澤類的角色，不太說話但是會拉小提琴、很喜歡音樂。 我當時沒想太多，覺得只要能出道就好，（叫什麼名字）都交給你們決定。 」
但LAY也忍不住吐槽說，這個諧音「累」的藝名根本成為他演藝生涯的標籤：「成了我揮灑不掉的屬性，不管做什麼，最後都是跟了一個LAY（累）。 」
（圖源：張藝興工作室微博）
LAY這幾年真的不容易了，希望今年能看到他和EXO的大家再次一起活動啊！
（標題圖：EXO FB，張藝興工作室微博）
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