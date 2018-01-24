首次透露EXO LAY的艺名，原来是这个含义啊！

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虽然原本寓意是很好，但确实想吐槽：根本预言了他很「累」的行程XD

LAY跟随EXO出道快要6年了，队中其他中国籍成员都已离开，只剩他依然坚守。 虽然因为在中国的活动太忙而未能参加近几次的回归，但粉丝都一直很牵挂他！



（图源：张艺兴工作室微博）

其实有件事大家一直很好奇：LAY这个艺名是什么意思？？ 最近他在为《偶像练习生》担任导师、接受新浪娱乐的采访时，终於说出了其中玄机！



（图源：张艺兴工作室微博）

LAY说：「公司当时跟我说LAY这个名字不错，因为《流星花园》里有个叫花泽类的角色，不太说话但是会拉小提琴、很喜欢音乐。 我当时没想太多，觉得只要能出道就好，（叫什么名字）都交给你们决定。 」

但LAY也忍不住吐槽说，这个谐音「累」的艺名根本成为他演艺生涯的标签：「成了我挥洒不掉的属性，不管做什么，最后都是跟了一个LAY（累）。 」



（图源：张艺兴工作室微博）

LAY这几年真的不容易了，希望今年能看到他和EXO的大家再次一起活动啊！

（标题图：EXO FB，张艺兴工作室微博）

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