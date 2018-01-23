這大概就是愛情的力量！申慜娥陪伴金宇彬抗癌 感情依舊甜蜜

這大概就是愛情的力量！申慜娥陪伴金宇彬抗癌 感情依舊甜蜜

明星   2018年1月24日   星期三09:30   Rui  

金宇彬因罹患鼻咽癌暫退娛樂圈積極治療中，他和女友申慜娥的戀情也備受關注，雖然經常被傳分手，但兩人都會以實際行動力破分手傳聞。

日前ChanelA的《聽到傳聞》中就公開了患上鼻咽癌的金宇彬的近況。 金宇彬的好朋友洪錫天透露：「已經好了很多，他說等身體狀態再好一點想和大家來打招呼」。 另一位嘉賓也說聽所屬社代表說已經恢復得很好了。

雖然網上一度傳出金宇彬和申慜娥疑似分手的傳聞，但有記者嘉賓表示：申慜娥沒有工作時，會去醫院陪金宇彬進行治療。 也不會在意周圍的眼光，十分細心照料他，兩人的感情依舊甜蜜，並沒什麼變化，反而像純情漫畫一樣，經歷過波折後更加牢固。

去年5月，金宇彬患上鼻咽癌，慶倖的是發現的早，可通過藥物及放射線進行治療。 目前金宇彬已經順利完成了3次的抗癌治療和35次的放射線治療，身體正在慢慢恢復中。

此外，金宇彬方面此前表示他的病情大有好轉，但對於是不是如節目上今年下半年回歸，公司卻回應：「那不是事實，目前一切都還未知。」

「圖：網路」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 柯琬齡
    早日康復！
    2小時前
  • FU Yee Kan
    我大大力在心裡支持着他(她)們倆！😊
    1小時前
  • 婉婷
    感動💕
    3小時前
在Facebook上的留言
← 上一則
出道 1009 天後第一次　新大勢 Oh My Girl 憑〈秘密花園〉奪冠！
下一則 →
療癒系電影《記憶中的美好歌聲》 沒說出來不代表不痛
主頁 » 明星 » 這大概就是愛情的力量！申慜娥陪伴金宇彬抗癌 感情依舊甜蜜