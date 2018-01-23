這大概就是愛情的力量！申慜娥陪伴金宇彬抗癌 感情依舊甜蜜
明星 2018年1月24日 星期三09:30 Rui
金宇彬因罹患鼻咽癌暫退娛樂圈積極治療中，他和女友申慜娥的戀情也備受關注，雖然經常被傳分手，但兩人都會以實際行動力破分手傳聞。
日前ChanelA的《聽到傳聞》中就公開了患上鼻咽癌的金宇彬的近況。 金宇彬的好朋友洪錫天透露：「已經好了很多，他說等身體狀態再好一點想和大家來打招呼」。 另一位嘉賓也說聽所屬社代表說已經恢復得很好了。
雖然網上一度傳出金宇彬和申慜娥疑似分手的傳聞，但有記者嘉賓表示：申慜娥沒有工作時，會去醫院陪金宇彬進行治療。 也不會在意周圍的眼光，十分細心照料他，兩人的感情依舊甜蜜，並沒什麼變化，反而像純情漫畫一樣，經歷過波折後更加牢固。
去年5月，金宇彬患上鼻咽癌，慶倖的是發現的早，可通過藥物及放射線進行治療。 目前金宇彬已經順利完成了3次的抗癌治療和35次的放射線治療，身體正在慢慢恢復中。
此外，金宇彬方面此前表示他的病情大有好轉，但對於是不是如節目上今年下半年回歸，公司卻回應：「那不是事實，目前一切都還未知。」
「圖：網路」
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