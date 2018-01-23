这大概就是爱情的力量！申慜娥陪伴金宇彬抗癌 感情依旧甜蜜

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金宇彬因罹患鼻咽癌暂退娱乐圈积极治疗中，他和女友申慜娥的恋情也备受关注，虽然经常被传分手，但两人都会以实际行动力破分手传闻。

日前ChanelA的《听到传闻》中就公开了患上鼻咽癌的金宇彬的近况。 金宇彬的好朋友洪锡天透露：「已经好了很多，他说等身体状态再好一点想和大家来打招呼」。 另一位嘉宾也说听所属社代表说已经恢复得很好了。

虽然网上一度传出金宇彬和申慜娥疑似分手的传闻，但有记者嘉宾表示：申慜娥没有工作时，会去医院陪金宇彬进行治疗。 也不会在意周围的眼光，十分细心照料他，两人的感情依旧甜蜜，并没什么变化，反而像纯情漫画一样，经历过波折后更加牢固。

去年5月，金宇彬患上鼻咽癌，庆幸的是发现的早，可通过药物及放射线进行治疗。 目前金宇彬已经顺利完成了3次的抗癌治疗和35次的放射线治疗，身体正在慢慢恢复中。

此外，金宇彬方面此前表示他的病情大有好转，但对於是不是如节目上今年下半年回归，公司却回应：「那不是事实，目前一切都还未知。」

「图：网路」

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