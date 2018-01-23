三觀超正！「小迷糊」李奎炯：世上沒有可愛的吸毒犯

三觀超正！「小迷糊」李奎炯：世上沒有可愛的吸毒犯

明星   2018年1月23日   星期二10:55   Rui  

多少人因為好奇監獄題材而打開了《機智牢房生活》，卻又不小心跌入了「小迷糊」的大坑，他根本就是全監獄的「可愛」擔當。

電視劇殺青後，憑藉「小迷糊」一角出道17年才火起來的李奎炯接受了採訪，坦露了對「小迷糊」這個人物的理解。李奎炯稱：「第一次在劇本里看到小迷糊一出獄又沾染上毒品時非常震驚，其實我知道他複吸，拍了一段時間之後，我問導演小迷糊的結局是什麼，他告訴我‘一出獄立刻又吸上了’，於是我就告訴自己可能是因為智媛又離開了，他因為傷心才這樣。」

李奎炯用自己的方式將「小迷糊」出獄後複吸的理由合理化，但電視劇中卻為對此作出詳細的解釋。為觀眾們帶去歡樂的「小迷糊」未能改過自新，依舊自暴自棄，絲毫沒有反省的模樣讓觀眾們惋惜的同時又氣又恨。

相較於觀眾們的惋惜，李奎炯卻稱：「這是最貼近現實的結局了，沒有美化犯罪。導演採訪過很多吸毒人員，盡可能地貼近生活。一般吸毒人員出獄後，家人都會逼著他，不讓他再碰。」

「從一開始我最關注的部分就是不能美化犯罪，我的角色就是吸毒犯，他有被描寫得很可愛的一面，但很快就會被導演和編劇打破這種幻想，因為不能給青少年帶去不好的影響。我有時也很困惑，‘怎麼吸毒犯這麼受觀眾喜愛’、‘世上絕對沒有這麼可愛的吸毒犯’，對於觀眾來說，自己這麼喜歡的角色到最後卻做出了那樣的決定，觀眾們肯定備受打擊，但就我來說那樣的結局才是最正確的。」

「圖：《機智牢房生活》」

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留言/評論
  • Suet Yee Lee
    小迷糊的可愛就像有些人對毒品有好棒的錯覺而輕率對待後果，結局用殘酷現實狠打臉後讓人印像加倍深刻，世上沒有像糖果般的毒品也沒有像小迷糊那樣萌的癮君子～雖然我被小迷糊迷昏了卻深深記得毒品的可怕～給編劇大姆指，給李演員比心心～～
    13小時前
  • Suet Yee Lee
    痛心過後冷靜下來覺得這結局最適合不過
    13小時前
  • Janna Owyong
    Hanna OwYong watch this . The best after signal
    13小時前
  • Saffron Kow
    赞同这个结局👍带出的讯息是，毒品一旦碰上了不是想戒掉就能戒掉的。绝对别碰毒品。
    11小時前
  • Patty Li
    真的超震撼 看了好難過😭
    14小時前
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