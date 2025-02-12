《喀喀喀喀》主演池珍熙從小因血型與家人不同而懷疑自己非親生！「曾煩惱是否要尋找親生父母」

新型態辦公室喜劇《喀喀喀喀》主演池珍熙與李奎炯來到YT節目進行宣傳，池珍熙更是分享了自己從中學到入伍，懷疑自己是被領養的小孩，到最終真相大白的心境變化。

日前公開的YT頻道節目，請來了池珍熙、李奎炯共同演出並宣傳新戲《喀喀喀喀》，池珍熙也分享了自己的趣事。他表示自己在中學入學時，最先進行的就是血型的檢查，當時他得知了自己是A型。不過回到家中一問，媽媽是B型爸爸是O型，讓他開始懷疑自己可能是撿來的。



並且池珍熙是家中的獨生子，他也懷疑父母親是因為生不出小孩而到外面領養了他，這讓同行的嘉賓李奎炯驚呼「你才中學，已經能夠思考到這樣的程度嗎？」池珍熙繼續說著，雖然相當感謝把他養大的雙親，也曾想是否要讓他們知道自己已知道非親生這個事實呢？是否要尋找親生的父母？當面問他們為何當時要把我拋棄？是否家境艱困而養不起小孩只好送養？當時中學的他心中總有著這些疑問。



既然是領養的孩子，那可能在老照片上也沒那麼多。池珍熙更是找過了父母親所收藏的他幼時照片，沒想到連周歲的照片都好好保留著，他心想「這對養父母真的很有心，連周歲的照片都保留了」，於是他下定決心要好好孝順養大自己的父母，不需要糾結親生父母的問題了。



一直到池珍熙要入伍，此時又再度做了血型檢查，得到的結果竟然是B型！他才發現自己從小時候到入伍前一直都誤會了父母，還內心交戰了好長一段時間，把自己當作是領養的小孩，就算與父母有相似之處，他還認為「是長時間相處才越來越像」等等無法正面承認是一家人，最後終於真相大白，池珍熙是親生的沒錯，原來出生的秘密都只是自己腦補，令現場大笑起來。



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