三观超正！「小迷糊」李奎炯：世上没有可爱的吸毒犯
明星 2018年1月23日 星期二10:55 Rui
多少人因为好奇监狱题材而打开了《机智牢房生活》，却又不小心跌入了「小迷糊」的大坑，他根本就是全监狱的「可爱」担当。
电视剧杀青后，凭藉「小迷糊」一角出道17年才火起来的李奎炯接受了采访，坦露了对「小迷糊」这个人物的理解。李奎炯称：「第一次在剧本里看到小迷糊一出狱又沾染上毒品时非常震惊，其实我知道他复吸，拍了一段时间之后，我问导演小迷糊的结局是什么，他告诉我‘一出狱立刻又吸上了’，於是我就告诉自己可能是因为智媛又离开了，他因为伤心才这样。」
李奎炯用自己的方式将「小迷糊」出狱后复吸的理由合理化，但电视剧中却为对此作出详细的解释。为观众们带去欢乐的「小迷糊」未能改过自新，依旧自暴自弃，丝毫没有反省的模样让观众们惋惜的同时又气又恨。
相较於观众们的惋惜，李奎炯却称：「这是最贴近现实的结局了，没有美化犯罪。导演采访过很多吸毒人员，尽可能地贴近生活。一般吸毒人员出狱后，家人都会逼著他，不让他再碰。」
「从一开始我最关注的部分就是不能美化犯罪，我的角色就是吸毒犯，他有被描写得很可爱的一面，但很快就会被导演和编剧打破这种幻想，因为不能给青少年带去不好的影响。我有时也很困惑，‘怎么吸毒犯这么受观众喜爱’、‘世上绝对没有这么可爱的吸毒犯’，对於观众来说，自己这么喜欢的角色到最后却做出了那样的决定，观众们肯定备受打击，但就我来说那样的结局才是最正确的。」
「图：《机智牢房生活》」
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留言/评论
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小迷糊的可愛就像有些人對毒品有好棒的錯覺而輕率對待後果，結局用殘酷現實狠打臉後讓人印像加倍深刻，世上沒有像糖果般的毒品也沒有像小迷糊那樣萌的癮君子～雖然我被小迷糊迷昏了卻深深記得毒品的可怕～給編劇大姆指，給李演員比心心～～
3小时前
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Hanna OwYong watch this . The best after signal
3小时前
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赞同这个结局👍带出的讯息是，毒品一旦碰上了不是想戒掉就能戒掉的。绝对别碰毒品。
1小时前
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