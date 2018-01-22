馬東錫手臂肌肉韌帶受傷 赴美治療2月返韓

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銀幕形象強壯又可愛的馬東錫，原來也有積勞成疾的舊傷...... 希望他能好好療養一下呀！

昨日馬東錫所屬社透露：「馬東錫已經返回美國進行手臂的複健治療，預計2月回國。 」



據悉：「並不是很嚴重的傷。 從很久以前開始持續運動，有一些負荷過量。 因為一直有拍攝行程，最近才有時間，於是接受了治療。 」

馬東錫不久前剛拍完電影《Champion》，接下來要拍《憤怒黃牛》（暫譯）等，提前調整日程後就飛赴美國了。

之前就經常看到馬東錫在IG上PO圖大秀健壯手臂，看來真的付出不少：



此前馬東錫也曾因手臂受傷導致劇痛，在美國的專業治療中心接受了長達一個月的治療。 去年8月拍攝《犯罪都市》期間曾拉傷小腿韌帶，但為了不影響拍攝進度，還綁上繃帶繼續拍戲。



今年夏季還有馬東錫參演的《與神同行2》上映在即，目前拍攝工作已經完畢、只剩後製，喜歡馬東錫的大家今年也能經常在大熒幕見到他啦！希望馬東錫早日康復~~



PS.可能有人不理解為什麼要特地飛去美國治療，其實馬東錫本來就是美國國籍啊XDD



（圖源：馬東錫IG，TV DAILY，《犯罪都市》電影海報，Megabox Plus M）

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