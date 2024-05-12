17歲開始馬東石你發生了什麼事啊？顏值變遷史超驚人，萌寶寶變巨肌大塊頭

隨著《犯罪都市4》的上映，男主角馬東石又一次引發影迷關注。 「巨石強森」身材之下藏著一顆芭比少女心，連手機殼都是Hello Kitty的他有著太多的驚喜。

一提到馬東石，眾人腦海裡浮現的永遠都是他大到如嬰兒腦袋一般的巨大肌肉和憨憨的笑容，強健的身材讓人安全感十足。 在帥哥雲集的韓娛圈，馬東石靠著拳頭和與身材反差巨大的「萌」態圈粉無數，雖然是票房巨星，但他的人氣從來不和顏值掛鉤。

實際上馬東石年輕時也有過很清秀的時期，日前他就通過個人IG公開了包含自己多張舊照的影片，附言表示「When I was young（我小時候）」。 影片展示了馬東石的顏值變遷史，4歲的時候和所有小朋友一樣，弱小萌萌的。 一年之後更加可愛，伸出一隻手，彷彿在學美國隊長。 17歲的馬東石一身緊實的肌肉，巧克力腹肌令人震驚。 直到這時，他還是個精瘦卻有肌肉的大男孩。



從20代開始，馬東石就在增肌、雙開門肩霸的道路上「一發不可收拾」，肱二頭肌越來越大，從39歲開始身材定型，一直維持到現在，始終是我們熟悉的螢幕上的他。



看到馬東石顏值、身材變遷史的網友們忍不住評論：「17-29歲之間發生了什麼事情啊？」 、「感覺5歲的時候就已經開始稱霸幼稚園了」、「看到馬叔叔，先道歉就對了」、「原來小時候和我們沒什麼區別啊」等。

此外，馬東石的新作《犯罪都市4》於4月24日上映，截至止5月6日觀影人數已累積達800萬，比該系列中人氣最火爆的《犯罪都市2》提前5日突破800萬人次大關。 新系列除了馬東石之外，金武烈、李東輝、李主儐等傾力加盟。



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