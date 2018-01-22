马东锡手臂肌肉韧带受伤 赴美治疗2月返韩
明星 2018年1月23日 星期二08:31 Sani
银幕形象强壮又可爱的马东锡，原来也有积劳成疾的旧伤...... 希望他能好好疗养一下呀！
昨日马东锡所属社透露：「马东锡已经返回美国进行手臂的复健治疗，预计2月回国。 」
据悉：「并不是很严重的伤。 从很久以前开始持续运动，有一些负荷过量。 因为一直有拍摄行程，最近才有时间，於是接受了治疗。 」
马东锡不久前刚拍完电影《Champion》，接下来要拍《愤怒黄牛》（暂译）等，提前调整日程后就飞赴美国了。
之前就经常看到马东锡在IG上PO图大秀健壮手臂，看来真的付出不少：
此前马东锡也曾因手臂受伤导致剧痛，在美国的专业治疗中心接受了长达一个月的治疗。 去年8月拍摄《犯罪都市》期间曾拉伤小腿韧带，但为了不影响拍摄进度，还绑上绷带继续拍戏。
今年夏季还有马东锡参演的《与神同行2》上映在即，目前拍摄工作已经完毕、只剩后制，喜欢马东锡的大家今年也能经常在大荧幕见到他啦！希望马东锡早日康复~~
PS.可能有人不理解为什么要特地飞去美国治疗，其实马东锡本来就是美国国籍啊XDD
（图源：马东锡IG，TV DAILY，《犯罪都市》电影海报，Megabox Plus M）
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