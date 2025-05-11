韓國版「巨石強森」上線！馬東石製作拳擊手真人秀《I Am Boxer》

演員馬東石（馬東錫）主導的全球拳擊生存實境節目《I Am Boxer》將於今年年底在tvN隆重登場。

該節目以橫跨海內外的拍攝地點、猶如好萊塢大片的壯觀任務為特色，展現出前所未有的龐大製作規模。 此外，節目也計劃同步登上全球流媒體平台，預計將掀起一波拳擊熱潮。

馬東石親自參與節目企劃，憑藉多年習拳經歷與專業背景為節目增添真實感與專業度。 他目前身兼體育館館長、拳擊教練及賽事推廣人等多重身份，對於拳擊界具有高度影響力。 節目的最終對決場地更選定在他所經營的拳館——一處曾上演無數傳奇對戰的神聖擂台，這一安排勢必將參賽激發者的鬥志與榮譽感。



馬東石自幼就就十分熱愛拳擊，獲頒大韓拳擊協會「名譽七段證書」，證書發放儀式上他就曾透露：「從14歲中學時代開始接觸拳擊，揮汗訓練、跑山、鍛鍊身體，如今感到當時的努力得到了回報。 雖然經歷了許多傷病和挑戰，但拳擊一直是支撐我人生的支柱。」



節目製作團隊同樣星光熠熠，由打造過軍事生存節目《鋼鐵部隊》與極限情侶對抗秀《2億9千：結婚戰爭》的導演李元雄擔任總導演，並由撰寫《體能之巔：百人大挑戰》、在全球引發熱潮的編劇姜淑敬共同打造，強強備受聯手期待。



最終回合更計劃在被譽為「拳擊聖地」的美國拉斯維加斯MGM Grand Arena舉辦，國際級規格令人矚目，預計將成為年度最高潮一戰。



目前，《I Am Boxer》正在公開招募挑戰者，馬東石將親自參與最終選拔，尋找能在全球舞台上展現真正實力的拳擊新星。

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