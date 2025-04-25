馬東石：明年開拍《犯罪都市5》，曝連寫4部劇本！自嘲「別期待太高」

「韓國隊長」馬東錫（馬東錫）又帶著他獨特的「暴力美學」和觀眾見面了。

韓國票房巨星馬東石近日接受專訪時透露《犯罪都市》系列第五部預計明年啟動拍攝，並罕見公開續集開發細節。 他坦言：「目前已完成4部的原創大綱，四位編劇正同步撰寫5、6、7、8部的劇本，將優先推進品質最優的篇章。」儘管該系列累計觀眾已突破4000萬大關，馬東石仍謙遜表示：「請別對我抱太大期待。」似乎是將壓力轉變成為了創作的動力。



對於當前電影院市場面臨的困境，馬東錫表示自己感到遺憾和壓力。 同時他呼籲觀眾支持多元類型電影：「無論是奇幻驅魔片還是現實題材，都凝聚著團隊心血。 我更期待新生代創作者帶來革新。」這番感慨與其新作《聖夜：惡魔都市》緊密呼應——該片融合動作與靈異元素，馬東石不僅飾演擁有「鐵拳驅魔」能力的黑暗獵手「巴宇」，更深度參與企劃製作。 他透露：「我們參考數千部恐怖片設計世界觀，徐玄的驅魔咒語甚至考證了古代文獻。」



《聖夜：惡魔都市》將於4月30日登陸韓國院線，影片講述馬東石、徐玄、李大衛組成的特殊小隊，在邪教肆虐的都市中滌蕩黑暗勢力的故事。預告片中，馬東石揮拳擊碎惡魔信徒的畫面搭配《平安夜》聖歌，形成強烈反差美學。



對於票房預期，他坦言：「無法預測成績，但現在整體來看，影院的觀眾確實減少了，所以我們想要創作一些在影院觀看時能帶來不一樣感受的電影。 希望大家能多來電影院，也希望能有更多好電影上映。 我自己也很喜歡拿著爆米花去電影院看電影，但現在電影變少了，覺得很遺憾。」

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