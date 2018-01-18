還鄭容和清白！ 「特惠入學」事件校方、公司說法總整理

這幾天鄭容和事件的相關報導太多，在這裡為大家做一次大整理，想必看完就會明白：鄭容和從頭到尾都沒有錯啊！

1月16日，SBS電視台《8點新聞》報導稱，某著名偶像組合成員A某於2016年10月申請了慶熙大學普通大學院博士課程，但在第一輪就落選，雖然並未參加兩次公開面試，最終仍然得到錄取。 警方就這一事件是否涉及特惠行為進行了調查。



（圖源：節目截圖）

1月17日，當事人身份被曝光是鄭容和，所屬社FNC隨機發出聲明，表示鄭容和的行程都是由公司安排的，而「公司及鄭容和本人都以為入學程式一切正常，新聞報出來後才知道有不妥之處」，鄭容和本人也「沒有違反校規、變相入學的意圖」。 詳細報導可以看這裡。

隨後鄭容和本人在IG上PO出親筆信對公眾致歉，表示「不論原因和真相如何，都是我的錯」。 詳情在這裡。



（圖源：鄭容和IG）

當日稍晚時間，Dispatch就這件事採訪了校方和FNC。 對於校方派人來FNC辦公室進行單獨面試一事，FNC表示是詢問了教授的日程，對方表示希望在所屬社見面；校方也證實確實對鄭容和進行了單獨面試，最終判定為合格（錄取）。 FNC稱，如果早知道面試地點會成為問題，一定會抽時間安排去學校面試的。

而關於入學程式，慶熙大學承認博士課程在選拔學生方面的規定有些模糊不清，很大程度上都是由相應專業自行選拔，並沒有像大學入學一樣詳細的規定，而是更重視教授的判斷。

至於新聞報導所說的「特惠」，如果放在大學確實算特惠，但是放到博士課程這邊，就只能算慣例。 事實上很多教授會自己召集學生，也有教授會對藝人說「只要來就行」，以此勸說有碩士學歷的藝人來讀博。

有些人誤以為鄭容和動用「特權」進入博士班、從而擠掉了其他學生的入學機會，但是實際上，慶熙大學的該專業一直沒有招滿學生，所有報名學生都被錄取了，鄭容和的入學並沒有給任何人帶去傷害。 反而如果某專業一直招不滿學生會面臨被廢的危險，該專業也一直積極聯絡鄭容和，希望他來校就讀。



（圖源：TV DAILY）

實際上，慶熙大學實用音樂系的博士課程還有一位正在就讀的藝人J某，他連面試都沒有參加，只進行了申請就合格了。

根據各方報導及聲明，事件經過還原如下：

2016年10月，FNC代替鄭容和申請了慶熙大學應用藝術系秋季學期的博士課程，鄭也有參加面試，但因檔方面的失誤（應申請「一般招生」，但卻誤選了「特殊招生」）而落選。 並不是某些報導所稱的「因為未參加面試而落選」。

之後，該專業表示博士班報名人數不滿最低額度，多次勸說鄭容和參加追加招生，教授也表示「希望一名學生也不錯過、盡全力招滿學生」，因此鄭才在2017年1月再次申請入學。

該專業的博士課程需要考察三個方面：作品集、面試、實際技能。 鄭容和的作品集是用書面材料提交的，實際技能是演藝圈的活動經歷，唯獨面試方面沒有參加學校的公開面試，而是由校方主動提出派人到FNC的辦公室進行單獨面試，並在面試後判定合格錄取。



（圖源：TV DAILY）

綜上所述，鄭容和從頭到尾都沒有做錯什麼，然而因事件令人聯想到「學歷、特權、兵役」這幾個在韓國社會十分敏感的話題，引發的負面評價卻要由鄭容和來承擔，真的讓人很心疼他T^T

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