还郑容和清白！ 「特惠入学」事件校方、公司说法总整理

这几天郑容和事件的相关报导太多，在这里为大家做一次大整理，想必看完就会明白：郑容和从头到尾都没有错啊！
1月16日，SBS电视台《8点新闻》报导称，某著名偶像组合成员A某於2016年10月申请了庆熙大学普通大学院博士课程，但在第一轮就落选，虽然并未参加两次公开面试，最终仍然得到录取。 警方就这一事件是否涉及特惠行为进行了调查。
（图源：节目截图）
1月17日，当事人身份被曝光是郑容和，所属社FNC随机发出声明，表示郑容和的行程都是由公司安排的，而「公司及郑容和本人都以为入学程式一切正常，新闻报出来后才知道有不妥之处」，郑容和本人也「没有违反校规、变相入学的意图」。 详细报导可以看这里。
随后郑容和本人在IG上PO出亲笔信对公众致歉，表示「不论原因和真相如何，都是我的错」。 详情在这里。
（图源：郑容和IG）
当日稍晚时间，Dispatch就这件事采访了校方和FNC。 对於校方派人来FNC办公室进行单独面试一事，FNC表示是询问了教授的日程，对方表示希望在所属社见面；校方也证实确实对郑容和进行了单独面试，最终判定为合格（录取）。 FNC称，如果早知道面试地点会成为问题，一定会抽时间安排去学校面试的。
而关於入学程式，庆熙大学承认博士课程在选拔学生方面的规定有些模糊不清，很大程度上都是由相应专业自行选拔，并没有像大学入学一样详细的规定，而是更重视教授的判断。
至於新闻报导所说的「特惠」，如果放在大学确实算特惠，但是放到博士课程这边，就只能算惯例。 事实上很多教授会自己召集学生，也有教授会对艺人说「只要来就行」，以此劝说有硕士学历的艺人来读博。
有些人误以为郑容和动用「特权」进入博士班、从而挤掉了其他学生的入学机会，但是实际上，庆熙大学的该专业一直没有招满学生，所有报名学生都被录取了，郑容和的入学并没有给任何人带去伤害。 反而如果某专业一直招不满学生会面临被废的危险，该专业也一直积极联络郑容和，希望他来校就读。
（图源：TV DAILY）
实际上，庆熙大学实用音乐系的博士课程还有一位正在就读的艺人J某，他连面试都没有参加，只进行了申请就合格了。
根据各方报导及声明，事件经过还原如下：
2016年10月，FNC代替郑容和申请了庆熙大学应用艺术系秋季学期的博士课程，郑也有参加面试，但因档方面的失误（应申请「一般招生」，但却误选了「特殊招生」）而落选。 并不是某些报导所称的「因为未参加面试而落选」。
之后，该专业表示博士班报名人数不满最低额度，多次劝说郑容和参加追加招生，教授也表示「希望一名学生也不错过、尽全力招满学生」，因此郑才在2017年1月再次申请入学。
该专业的博士课程需要考察三个方面：作品集、面试、实际技能。 郑容和的作品集是用书面材料提交的，实际技能是演艺圈的活动经历，唯独面试方面没有参加学校的公开面试，而是由校方主动提出派人到FNC的办公室进行单独面试，并在面试后判定合格录取。
（图源：TV DAILY）
综上所述，郑容和从头到尾都没有做错什么，然而因事件令人联想到「学历、特权、兵役」这几个在韩国社会十分敏感的话题，引发的负面评价却要由郑容和来承担，真的让人很心疼他T^T
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