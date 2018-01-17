「特惠入學愛豆」鄭容和公司發聲明：「本人及公司都不知道存在不妥之處」

對於未參加面試就順利入學一事，鄭容和公司FNC發聲明道歉，稱：「鄭容和的日程都由公司安排，他本人和公司一直以為入學程式正常，新聞報出來才知不妥。 」

昨晚SBS在《8點新聞》中報導稱，某著名偶像組合成員A某於2016年10月申請了慶熙大學普通大學院博士課程，但在第一輪就落選，雖然並未參加兩次公開面試，最終仍然得到錄取。 警方就這一事件是否涉及特惠行為進行了調查。

網民對當事人猜測紛紛，今日真相浮出水面——A某就是CNBLUE的鄭容和。



隨後，鄭容和所屬社FNC娛樂發佈聲明，表示「引起大家討論十分抱歉」。

聲明稱：「鄭容和在校方的多次積極建議下，於2017年1月參加了慶熙大學應用藝術系大學院博士課程的追加招生，並得到合格錄取。 」

「偶像明星等人氣藝人因為演出等行程十分忙碌，都是由所屬社安排日程，藝人按照日程進行活動。 鄭容和亦是如此，申請大學院的報名材料、與校方的聯絡等等都是由所屬社處理的。 」

「在這件事被指出問題之前，所屬社和鄭容和都以為是通過正常的面試程式得到大學院錄取。 鄭容和以為個別面試也是正常的面試程式，他只是按照所屬社安排的日程進行了面試。 」



「鄭容和已經就此事接受警方調查，雖然所屬社和鄭容和本人都無意違反校規、變相入學，但對於引起大家討論還是感到非常抱歉，被指出問題後已經休學。 」

對於入學過程，所屬社解釋稱：「鄭容和申請了2016年秋季學期的應用藝術系博士課程的，但因材料內容有失誤而未能通過。 但是，校方稱該系的博士生報名人數不足，多次勸說鄭容和參加追加招生，因此才在2017年1月再次申請入學。 」

最後表示，「鄭容和是將大眾評價看做生命的人氣藝人」，如果當時知道個別面試違反校規，一定會安排時間去學校面試；而且因為報名人數不足，也不存在「接受特惠得到高門檻學科錄取」的事，作為公眾人物， 絕不會做有可能傷害公眾形象的事情。



（圖源：TV DAILY）

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