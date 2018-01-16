Red Velvet Yeri 感性發文透露心情　向熱情應援的 ReVeluv 致謝

去年結束前發生了誰也沒料到的憾事，Red Velvet 老么 Yeri 的悲痛令許多粉絲 ReVeluv 都無比心疼。時隔近一個月，Yeri 終於首度透露了自己的心情，也感謝 ReVeluv 的支持！

Red Velvet 的官方 Instagram 於昨日（16 號），在限時動態發佈了 Yeri 日前參加《新年特輯 2018 偶像運動大會》的現場照片與一段文字。「喉嚨很痛吧？我們 ReVeluv 為我擔心的溫暖目光，我都看在眼裡，也知道你們今天為了讓我笑而更努力地應援。」

Yeri 寫道：「老實說直到現在，就算笑著我也真的無法開懷地笑。因為很想念你們，今天也想努力地都看見你們。這段時間我想了很多，在必須做出某個選擇時，還是看著臉龐、靠近彼此最自在了。說真的，我今天真的久違地笑出來了。真的非常謝謝你們，為了我努力地揮舞雙手、放聲大喊。」

最後， Yeri 表示：「那些行為、還有你們，就是讓我微笑的原因呢。」她寫道：「我們真的是很好的朋友。」



（照片來源：SM Entertainment、TVDaily）

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