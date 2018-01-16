Red Velvet Yeri 感性发文透露心情 向热情应援的 ReVeluv 致谢
KPOP 2018年1月17日 星期三08:53 施乃琪
去年结束前发生了谁也没料到的憾事，Red Velvet 老么 Yeri 的悲痛令许多粉丝 ReVeluv 都无比心疼。时隔近一个月，Yeri 终於首度透露了自己的心情，也感谢 ReVeluv 的支持！
Red Velvet 的官方 Instagram 於昨日（16 号），在限时动态发布了 Yeri 日前参加《新年特辑 2018 偶像运动大会》的现场照片与一段文字。「喉咙很痛吧？我们 ReVeluv 为我担心的温暖目光，我都看在眼里，也知道你们今天为了让我笑而更努力地应援。」
Yeri 写道：「老实说直到现在，就算笑著我也真的无法开怀地笑。因为很想念你们，今天也想努力地都看见你们。这段时间我想了很多，在必须做出某个选择时，还是看著脸庞、靠近彼此最自在了。说真的，我今天真的久违地笑出来了。真的非常谢谢你们，为了我努力地挥舞双手、放声大喊。」
最后， Yeri 表示：「那些行为、还有你们，就是让我微笑的原因呢。」她写道：「我们真的是很好的朋友。」
（照片来源：SM Entertainment、TVDaily）
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