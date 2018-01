來自國民初戀丁海寅的問候 人生首場見面會3/4台灣登場

近期在tvN《機智牢房生活》引起大量話題討論的國民初戀丁海寅,3月4日即將來台與粉絲見面,這也是他出道以來的第一次見面會。



丁海寅演出許多人氣電視劇作品,從《三劍客》的護衛武士到《BLOOD》的天才學者、《對,就是那樣》裡的老么、《不夜城》裡的保鑣,一直到《孤單又燦爛的神-鬼怪》裡面金高恩的初戀學長泰希歐巴,丁海寅的出現總是令人印象深刻,加上最近台灣熱播中的《當你沈睡時》,劇中默默暗戀守護著秀智的韓宇卓警官,更是樹立了深情男二的形象,還有《機智牢房生活》中的劉大尉也表現出色,深獲觀眾喜愛。接下來更將與暌違五年回歸小螢幕的孫藝珍合作《常請吃飯的漂亮姐姐》,令人期待不已。



丁海寅的古裝造型也非常帥氣,除電視劇《三劍客》以外,電影《王的偵探事件簿》中所飾演的護衛黑雲,《逆謀:叛亂的時代》中演出的金浩,加上最近一部電影作品《興夫》,丁海寅宜古宜今的扮相,加上他能文能武,武打戲也非常精彩,也讓他的戲路非常寬廣,也讓許多粉絲留意到他的努力。

丁海寅出道後的第一場見面會就選在台灣,將於3月4日在TICC台北國際會議中心舉辦《2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI》見面會,丁海寅非常期待首次的台灣行,除了將帶來精心準備的表演,也希望品嚐台灣道地的美食,更期待和粉絲近距離接觸,凡購票者皆可和丁海寅近距離擊掌,還有機會抽中和暖男丁海寅合照、親筆簽名拍立得等好康福利。



【2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI】

活動日期:2018年03月04日(日)下午六點 開演

活動地點:TICC臺北國際會議中心

票價:A區 NT$3800元 / B區 NT$2900元 / C區 NT$2200元 / 身障席 NT$1900元

粉絲福利:

▪ 凡購票皆可與丁海寅近距離擊掌

▪ 抽丁海寅親筆簽名拍立得20張及合照200人(10人一組)

A區:抽130位粉絲參與合照 及 抽15張親筆簽名拍立得

B區:抽50位粉絲參與合照 及 抽5張親筆簽名拍立得

C區:抽20位粉絲參與合照



活動專頁 https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL/

資料來源: 希林國際, 電影《逆謀:叛亂的時代》劇照

