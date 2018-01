义气! ARMY遗憾缺席金唱片奖,Wannable代替为防弹应援! EXO-L和ARMY又开骂了!!BTS粉丝火大骂人 EXO粉丝「躺枪」 Wanna One昨澳门举行粉丝见面会 开骚前先跟粉丝媒体会面 《Running Man》成员们猜想「宋智孝&金钟国」的爱情线,已开始有蛛丝马迹~?! 还记得李瑞镇许下的《尹食堂2》15%的收视公约吗?看来真的有机会实现啦! CNBLUE八周年!公开女友视角所牵的那只手,原来女主人公根本是「自导自演」啊~! 因许多《机智牢房生活》的观众都在模仿「小迷糊」语气!李圭亨亲自教学需掌握的要点! MAMAMOO Solar彩排时腰部受伤 恐难参加《偶运会》 刘智泰加入 BH Entertainment 成为李秉宪与韩孝周的师弟啦! 《认哥》洪锡天:「希澈带著漂亮且丰满的女人来了」,竟让「宇宙大明星」惊慌的宣布要早退? 防弹少年团与四万 Army 相见欢 「我们永远一起幸福吧」! 来自国民初恋丁海寅的问候 人生首场见面会3/4台湾登场 2PM 佑荣回归在即!谈兵役「预计今年下旬入伍,全员合体大概要等四、五年」 史上最帅工读生出街!朴宝剑现身济州岛超市 《孝利家民宿2》你开始期待了吗? 传奇向传奇致敬!《SM Station 2》BoA、Siedah Garrett 携手 纪念〈Man in the Mirror〉问世卅周年 「讨厌我就别关注吧」 南太铉直球回击恶意网友! T-ara「收跑车巨款」谣言得到澄清! 《Section TV》公开道歉 《看见你的声音5》回来啦!原班人马主持群预告1月26日首播,大家期待吗~? L搭档高雅罗&成东日! 主演JTBC新剧《Miss汉谟拉比》5月开播 今年最受期待的「甫成年」偶像是谁呢?Wanna One 朴志训夺压倒性胜利! 「长大后成为像 Kai 一样耀眼的青年吧!」日本粉丝为 EXO Kai 庆生 集资捐款助病童 一起庆祝吧!神话出道廿周年 《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》3 月登场 「柳大尉」出巡!宋仲基陪总统工作,一举一动都帅出新天际 李秀满朴轸永身家上涨超400亿,梁铉锡就看著不说话 善美和PRISTIN周洁琼是怎么消化这件“番茄炒鸡蛋”的? 「图多」偶像运动大会上班路 大势爱豆们不约而同都选择了这件单品!! 韩版《花样男子》导演全基尚车祸逝世,愿一路走好

近期在tvN《机智牢房生活》引起大量话题讨论的国民初恋丁海寅,3月4日即将来台与粉丝见面,这也是他出道以来的第一次见面会。

丁海寅演出许多人气电视剧作品,从《三剑客》的护卫武士到《BLOOD》的天才学者、《对,就是那样》里的老么、《不夜城》里的保镳,一直到《孤单又灿烂的神-鬼怪》里面金高恩的初恋学长泰希欧巴,丁海寅的出现总是令人印象深刻,加上最近台湾热播中的《当你沈睡时》,剧中默默暗恋守护著秀智的韩宇卓警官,更是树立了深情男二的形象,还有《机智牢房生活》中的刘大尉也表现出色,深获观众喜爱。接下来更将与暌违五年回归小萤幕的孙艺珍合作《常请吃饭的漂亮姐姐》,令人期待不已。



丁海寅的古装造型也非常帅气,除电视剧《三剑客》以外,电影《王的侦探事件簿》中所饰演的护卫黑云,《逆谋:叛乱的时代》中演出的金浩,加上最近一部电影作品《兴夫》,丁海寅宜古宜今的扮相,加上他能文能武,武打戏也非常精彩,也让他的戏路非常宽广,也让许多粉丝留意到他的努力。 丁海寅出道后的第一场见面会就选在台湾,将於3月4日在TICC台北国际会议中心举办《2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI》见面会,丁海寅非常期待首次的台湾行,除了将带来精心准备的表演,也希望品尝台湾道地的美食,更期待和粉丝近距离接触,凡购票者皆可和丁海寅近距离击掌,还有机会抽中和暖男丁海寅合照、亲笔签名拍立得等好康福利。



【2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI】

活动日期:2018年03月04日(日)下午六点 开演

活动地点:TICC台北国际会议中心

票价:A区 NT$3800元 / B区 NT$2900元 / C区 NT$2200元 / 身障席 NT$1900元

粉丝福利:

▪ 凡购票皆可与丁海寅近距离击掌

▪ 抽丁海寅亲笔签名拍立得20张及合照200人(10人一组)

A区:抽130位粉丝参与合照 及 抽15张亲笔签名拍立得

B区:抽50位粉丝参与合照 及 抽5张亲笔签名拍立得

C区:抽20位粉丝参与合照

资料来源: 希林国际, 电影《逆谋:叛乱的时代》剧照 Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

