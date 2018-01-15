来自国民初恋丁海寅的问候 人生首场见面会3/4台湾登场

近期在tvN《机智牢房生活》引起大量话题讨论的国民初恋丁海寅，3月4日即将来台与粉丝见面，这也是他出道以来的第一次见面会。
丁海寅演出许多人气电视剧作品，从《三剑客》的护卫武士到《BLOOD》的天才学者、《对，就是那样》里的老么、《不夜城》里的保镳，一直到《孤单又灿烂的神－鬼怪》里面金高恩的初恋学长泰希欧巴，丁海寅的出现总是令人印象深刻，加上最近台湾热播中的《当你沈睡时》，剧中默默暗恋守护著秀智的韩宇卓警官，更是树立了深情男二的形象，还有《机智牢房生活》中的刘大尉也表现出色，深获观众喜爱。接下来更将与暌违五年回归小萤幕的孙艺珍合作《常请吃饭的漂亮姐姐》，令人期待不已。
丁海寅的古装造型也非常帅气，除电视剧《三剑客》以外，电影《王的侦探事件簿》中所饰演的护卫黑云，《逆谋:叛乱的时代》中演出的金浩，加上最近一部电影作品《兴夫》，丁海寅宜古宜今的扮相，加上他能文能武，武打戏也非常精彩，也让他的戏路非常宽广，也让许多粉丝留意到他的努力。
丁海寅出道后的第一场见面会就选在台湾，将於3月4日在TICC台北国际会议中心举办《2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI》见面会，丁海寅非常期待首次的台湾行，除了将带来精心准备的表演，也希望品尝台湾道地的美食，更期待和粉丝近距离接触，凡购票者皆可和丁海寅近距离击掌，还有机会抽中和暖男丁海寅合照､亲笔签名拍立得等好康福利。
【2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI】
活动日期：2018年03月04日（日）下午六点 开演
活动地点：TICC台北国际会议中心
票价：A区 NT$3800元 / B区 NT$2900元 / C区 NT$2200元 / 身障席 NT$1900元
粉丝福利：
▪ 凡购票皆可与丁海寅近距离击掌
▪ 抽丁海寅亲笔签名拍立得20张及合照200人(10人一组)
A区：抽130位粉丝参与合照 及 抽15张亲笔签名拍立得
B区：抽50位粉丝参与合照 及 抽5张亲笔签名拍立得
C区：抽20位粉丝参与合照
活动专页 https://www.facebook.com/CHILLININTERNATIONAL/
资料来源: 希林国际, 电影《逆谋:叛乱的时代》剧照
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