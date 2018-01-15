T-ara「收跑車鉅款」謠言得到澄清！ 《Section TV》公開道歉

昨日播出的《Section TV演藝通信》對T-ara做出了道歉，在節目中公開聲明：之前所述是誤報！ 終於正式還給T-ara清白~

《Section TV演藝通信》在1月7日播出的節目中稱：王思聰為了支援T-ara在中國的活動，向MBK支付了高達韓幣90億元的解約金，從而簽下T-ara；此外，還給T-ara每位成員都送了一部跑車。



（圖源：《Section TV》截圖）

隨後T-ara成員立即在微博上向王思聰隔空喊話、求證事實，王思聰公司香蕉娛樂也立即作出回應，表示鉅款和跑車都是編造出來的，詳情可以戳這裡：



（圖源：微博）

1月8日，T-ara成員更在個人IG上PO出長文聲明，表示：「關於媒體報導的成員們在與中方的合約中收到名牌跑車和90億元的事，我們已經直接在微博上獲得了王思聰方面（香蕉娛樂）的聲明回復， 證實上述內容皆為不實內容。 」



（圖源：孝敏IG）

一周之後，1月15日的節目裡，李尚敏MC終於對T-ara做出了道歉：「（節目內容）是參考了當時的報導，在此更正實際上是誤報。 以後會更加慎重地進行實事確認。 」



（圖源：《Section TV》截圖）

圍繞T-ara的謠言實在令人心痛，希望以後不要再有這種傷害人的事情了！



（圖源：TV DAILY）

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