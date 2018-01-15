T-ara「收跑车巨款」谣言得到澄清！ 《Section TV》公开道歉
明星 2018年1月15日 星期一12:03 Sani
昨日播出的《Section TV演艺通信》对T-ara做出了道歉，在节目中公开声明：之前所述是误报！ 终於正式还给T-ara清白~
《Section TV演艺通信》在1月7日播出的节目中称：王思聪为了支援T-ara在中国的活动，向MBK支付了高达韩币90亿元的解约金，从而签下T-ara；此外，还给T-ara每位成员都送了一部跑车。
（图源：《Section TV》截图）
随后T-ara成员立即在微博上向王思聪隔空喊话、求证事实，王思聪公司香蕉娱乐也立即作出回应，表示巨款和跑车都是编造出来的，详情可以戳这里：
（图源：微博）
1月8日，T-ara成员更在个人IG上PO出长文声明，表示：「关於媒体报导的成员们在与中方的合约中收到名牌跑车和90亿元的事，我们已经直接在微博上获得了王思聪方面（香蕉娱乐）的声明回复， 证实上述内容皆为不实内容。 」
（图源：孝敏IG）
一周之后，1月15日的节目里，李尚敏MC终於对T-ara做出了道歉：「（节目内容）是参考了当时的报导，在此更正实际上是误报。 以后会更加慎重地进行实事确认。 」
（图源：《Section TV》截图）
围绕T-ara的谣言实在令人心痛，希望以后不要再有这种伤害人的事情了！
（图源：TV DAILY）
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留言/评论
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新聞該報的是事實.不是謠言..不是為新聞而造新聞!!!
遲來的澄清都沒用了!!!!!!!!!!
4小时前
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这些煞笔能不能不要再损坏姐姐的形象了...都是你们害的...每次报导不是事实
4小时前
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