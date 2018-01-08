孝敏戀愛中？王思聰送每位成員一部跑車？圍繞T-ara的謠言怎麼這麼多！

最近T-ara與MBK結束了專屬合約，新的去向還沒確定，就已經出現眾多謠言，讓人擔心又心疼T^T

1月5日有媒體爆料稱，孝敏從去年下半年開始與一媒體公司代表A某戀愛，還說「去年偶然認識後快速拉近了距離，非常珍惜彼此，雙方父母也知道他們的戀情，目前正以結婚為前提交往」。



然而，隨後就有孝敏的親信出面表示消息不實：「孝敏和A某是在紅酒俱樂部認識的，該俱樂部裡有來自很多行業的人，孝敏和A某只是和其他會員一樣傾訴煩惱，並不是戀人關係。 」



未料一波未平，一波又起。 1月7日晚播出的MBC節目《Section TV 演藝通信》裡提到T-ara，稱王思聰為了支援T-ara在中國的活動，向MBK支付了高達韓幣90億元的解約金，從而簽下T-ara；此外，還給T-ara每位成員都送了一部跑車。



對此，MBK在1月8日做出反駁：「有報導稱T-ara收到了王思聰贈送的跑車，這不是事實。 新聞還說王思聰4年前支付90億元解約金簽下T-ara，這也有很大誇張成分，實際金額比90億元小很多。 」

8日晚，T-ara三位成員孝敏、居麗和芝妍幾乎同時在微博上PO文，向王思聰求證跑車和90億韓元的事件：



隨後王思聰的香蕉娛樂在微博上PO文回應，表示此事乃子虛烏有，而香蕉娛樂與T-ara的合約也「已於2017年12月31日結束」：



緊接著孝敏和芝妍也回復，希望謠言能夠就此終結：



接二連三的謠言令粉絲心痛不已，真心希望T-ara的四位成員能找到更好的去處啊！





（圖源：TV DAILY，微博截圖）

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