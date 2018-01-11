IU出道10年，終於拿到Golden Disc音源大賞！獲獎感言說出同行心聲，令人點讚

昨日韓國Golden Disc大賞舉辦了音源部門的頒獎禮，最終大賞由IU獲得！ 出道10年終於登上這一領獎臺，恭喜IU啊！

Golden Disc大賞是韓國的一個年度音樂頒獎典禮，於1986年創辦，由韓國唱片產業協會主辦，主要頒發給韓國音樂界有卓越成就的音樂人，又被稱為韓國的「格萊美獎」，今年是第32屆。



頒獎禮分成音源和專輯兩個部分，昨天頒發的就是音源部門的獎項。 MC由李昇基和李聖經擔任，本賞頒發給了防彈少年團、尹鐘信、樂童音樂家、臉紅的思春期、WINNER、BLACKPINK、TWICE、Red Velvet、Heize、IU、BIGBANG（未出席）：



而大賞就在這其中誕生，最終揭曉獲獎者是IU！

IU憑《Palette》專輯摘得年度大賞，在獲獎感言中說：「今年剛好是出道10周年，真的很感謝10年來一直陪伴我、為我應援的粉絲，也是好友UAENA（IU官方粉絲名稱）。 我不太擅長表達，但是今天很特別，想說，我很愛UAENA。 」



此外，IU還提到了剛剛離開大家的鐘鉉：「其實到現在還很悲傷。 提前送走了一位很寶貴的朋友和音樂人，我似乎明白他為什麼那麼辛苦和煎熬，也多少了解那種感情，所以直到現在還很難過和抱歉。 開心的時候開心，難過的時候哭泣，肚子餓了就吃東西，感到痛就留言裡，這些都是很自然的事情，希望能被很自然地接受。 尤其是，我們藝人是給大家帶去安慰的人，雖然專業精神也很重要，但如果不先把自己作為一個人來關懷、而是一直忍耐不願流露，反而會更加痛苦，真心希望不會再有這樣的事情。 祝福所有今天獲獎的人，希望大家過得開心。 」



今晚5點（韓國時間）還會繼續舉辦專輯部門的頒獎禮，成始璄、姜素拉擔任MC，由JTBC和JTBC2直播，在V LIVE上也能看哦！

（圖源：頒獎禮截圖，TV DAILY）

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