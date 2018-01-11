IU出道10年，终於拿到Golden Disc音源大赏！获奖感言说出同行心声，令人点赞

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昨日韩国Golden Disc大赏举办了音源部门的颁奖礼，最终大赏由IU获得！ 出道10年终於登上这一领奖台，恭喜IU啊！

Golden Disc大赏是韩国的一个年度音乐颁奖典礼，於1986年创办，由韩国唱片产业协会主办，主要颁发给韩国音乐界有卓越成就的音乐人，又被称为韩国的「格莱美奖」，今年是第32届。



颁奖礼分成音源和专辑两个部分，昨天颁发的就是音源部门的奖项。 MC由李升基和李圣经担任，本赏颁发给了防弹少年团、尹钟信、乐童音乐家、脸红的思春期、WINNER、BLACKPINK、TWICE、Red Velvet、Heize、IU、BIGBANG（未出席）：



而大赏就在这其中诞生，最终揭晓获奖者是IU！

IU凭《Palette》专辑摘得年度大赏，在获奖感言中说：「今年刚好是出道10周年，真的很感谢10年来一直陪伴我、为我应援的粉丝，也是好友UAENA（IU官方粉丝名称）。 我不太擅长表达，但是今天很特别，想说，我很爱UAENA。 」



此外，IU还提到了刚刚离开大家的钟铉：「其实到现在还很悲伤。 提前送走了一位很宝贵的朋友和音乐人，我似乎明白他为什么那么辛苦和煎熬，也多少了解那种感情，所以直到现在还很难过和抱歉。 开心的时候开心，难过的时候哭泣，肚子饿了就吃东西，感到痛就留言里，这些都是很自然的事情，希望能被很自然地接受。 尤其是，我们艺人是给大家带去安慰的人，虽然专业精神也很重要，但如果不先把自己作为一个人来关怀、而是一直忍耐不愿流露，反而会更加痛苦，真心希望不会再有这样的事情。 祝福所有今天获奖的人，希望大家过得开心。 」



今晚5点（韩国时间）还会继续举办专辑部门的颁奖礼，成始璄、姜素拉担任MC，由JTBC和JTBC2直播，在V LIVE上也能看哦！

（图源：颁奖礼截图，TV DAILY）

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