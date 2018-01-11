防彈少年團橫掃海內外！奪《Golden Disc Awards》本獎之際　告示牌名次勢是上升

當年的《Golden Disc Awards》（金唱片獎）新人獎得主防彈少年團，昨晚連續第四年在典禮中榮獲本獎；在這同時，他們在美國告示牌的名次也逆勢攀升！

第 32 屆《Golden Disc Awards》音源場頒獎典禮於昨日（10 號）登場，本獎得主之一正是 2017 一整年成績非凡的防彈少年團。

獲獎後的他們也立刻在官方 SNS 上公開了認證照致謝：「因為有許多人在去年喜愛防彈少年團的音樂，我們在《Golden Disc Awards》拿下了音源本奬。這是一個別具意義的音源獎項，謝謝大家！」

另一方面，憑著混音版 “MIC Drop” 連續六週盤旋在美國告示牌百大單曲榜 (Billboard Hot 100) 的防彈少年團，昨日更從原先的 82 名躍升至 66 名，歷久不衰的人氣十分厲害。

別忘了今晚防彈少年團也將繼續出席《Golden Disc Awards》實體唱片場頒獎典禮。現在，就再看一次 "MIC Drop" MV 吧！



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、JTBC）

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