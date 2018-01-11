防弹少年团横扫海内外！夺《Golden Disc Awards》本奖之际 告示牌名次势是上升
KPOP 2018年1月11日 星期四08:55 施乃琪
当年的《Golden Disc Awards》（金唱片奖）新人奖得主防弹少年团，昨晚连续第四年在典礼中荣获本奖；在这同时，他们在美国告示牌的名次也逆势攀升！
第 32 届《Golden Disc Awards》音源场颁奖典礼於昨日（10 号）登场，本奖得主之一正是 2017 一整年成绩非凡的防弹少年团。
获奖后的他们也立刻在官方 SNS 上公开了认证照致谢：「因为有许多人在去年喜爱防弹少年团的音乐，我们在《Golden Disc Awards》拿下了音源本奬。这是一个别具意义的音源奖项，谢谢大家！」
另一方面，凭著混音版 “MIC Drop” 连续六周盘旋在美国告示牌百大单曲榜 (Billboard Hot 100) 的防弹少年团，昨日更从原先的 82 名跃升至 66 名，历久不衰的人气十分厉害。
别忘了今晚防弹少年团也将继续出席《Golden Disc Awards》实体唱片场颁奖典礼。现在，就再看一次 "MIC Drop" MV 吧！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、JTBC）
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