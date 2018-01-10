Pristin周潔瓊被爆退團，只因頻繁回大陸錄綜藝？ 看所屬社怎麼說！

近來網上有傳言說周潔瓊打算退出Pristin、回中國發展，嚇壞不少粉絲，所屬社終於回應了！

周潔瓊13歲就赴韓當練習生，在Pledis當了8年練習生後，於2016年參加《Produce 101》並成功進入前11名，以I.O.I成員的身份在2016年5月4日正式出道：



（圖源：I.O.I FB）

I.O.I作為限定組合只活動到2017年1月29日，解散後周潔瓊回到所屬社參加新人女團的準備工作，並在2017年3月21日以PRISTIN成員的身份重新出發，發行了《HI! PRISTIN》、《SCHXXL OUT》等專輯。



（圖源：Pristin FB）

這期間，周潔瓊不僅在韓國綜藝《哥哥的想法》裡擔任實習生，也開始涉足大陸的綜藝節目，例如《瘋狂衣櫥》和《偶像實習生》。 然而隨著她在大陸的資源越來越多，開始有人懷疑：周潔瓊是不是要放棄Pristin、放棄在韓國發展了？



（圖源：網路）

甚至幾個粉絲站都陸續關閉，讓退團傳聞愈演愈烈......



（圖源：Pristin FB）

昨日，周潔瓊所屬社Pledis終於給出了回應，直接否定了退團謠言：「網路上關於周潔瓊的傳言都毫無根據。 」

對這件事，韓國網友也很為她抱不平：



（圖源：韓網新聞截圖）

真心希望不要再有這種傷害周潔瓊和粉絲的謠言出現啦！



（圖源：Pristin FB）



（圖源：Pristin FB及IG）

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