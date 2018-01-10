Pristin周洁琼被爆退团，只因频繁回大陆录综艺？ 看所属社怎么说！

近来网上有传言说周洁琼打算退出Pristin、回中国发展，吓坏不少粉丝，所属社终於回应了！
周洁琼13岁就赴韩当练习生，在Pledis当了8年练习生后，於2016年参加《Produce 101》并成功进入前11名，以I.O.I成员的身份在2016年5月4日正式出道：
（图源：I.O.I FB）
I.O.I作为限定组合只活动到2017年1月29日，解散后周洁琼回到所属社参加新人女团的准备工作，并在2017年3月21日以PRISTIN成员的身份重新出发，发行了《HI! PRISTIN》、《SCHXXL OUT》等专辑。
（图源：Pristin FB）
这期间，周洁琼不仅在韩国综艺《哥哥的想法》里担任实习生，也开始涉足大陆的综艺节目，例如《疯狂衣橱》和《偶像实习生》。 然而随著她在大陆的资源越来越多，开始有人怀疑：周洁琼是不是要放弃Pristin、放弃在韩国发展了？
（图源：网路）
甚至几个粉丝站都陆续关闭，让退团传闻愈演愈烈......
（图源：Pristin FB）
昨日，周洁琼所属社Pledis终於给出了回应，直接否定了退团谣言：「网路上关於周洁琼的传言都毫无根据。 」
对这件事，韩国网友也很为她抱不平：
（图源：韩网新闻截图）
真心希望不要再有这种伤害周洁琼和粉丝的谣言出现啦！
（图源：Pristin FB）
（图源：Pristin FB及IG）
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