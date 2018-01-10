13歲Rapper走紅後被挖黑歷史 曾批防彈RM「饒舌白癡」

最近兩年HipHop成為韓國歌壇的大勢，越來越多的Rapper也從「地下」站上了舞臺，且Rapper的年紀也越來越小。

一名叫做ACHILLO的13歲少年因和《Show Me The Money》第6季的第6名、12歲趙旴燦合作走紅，一不小心就被網民挖出黑歷史，因言語不當惹怒大勢男團防彈少年團的粉絲們。 他曾在網路上留言，批評防彈少年團隊長RM是「饒舌白癡」。

ACHILLO曾在FB上批評RM，他轉貼一則新聞，內容是Dynamic Duo的Gaeko將與RM合作的消息。 ACHILLO留言寫下「饒舌之神跟饒舌白癡相遇咧，怎麼辦呢？ 我只會聽Gaeko唱的部分」，此番留言在他爆紅之後被重新挖出，引起ARMY眾怒。

隨後有粉絲針對此事件私信他，他一開始雖然有道歉，「把RM叫成饒舌白癡，身為粉絲立場肯定心情很差，我很抱歉」。 但之後卻莫名轉變話鋒，直指對方不尊重他人擁有不同的興趣，他覺得他只是寫下他的意見，認為這兩人是一個不太會饒舌與韓國國內饒舌第一的人。

ACHILLO還稱「如果有想說的，就直接私訊我，為何要這樣做呢？ 叫饒舌白癡肯定不開心，但有必要做到這樣讓自己消氣嗎？ 」並希望對方把文章從網路上刪除。

雖然也有網友指出這可能不是ACHILLO本人縮寫，而是黑粉攻擊偽造的對話圖，不過防彈粉絲還是很憤怒，ARMY強烈要求ACHILLO的經紀公司Starship回應，希望ACHILLO正式向RM道歉！

「圖：網路」

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