13岁Rapper走红后被挖黑历史 曾批防弹RM「饶舌白痴」
明星 2018年1月11日 星期四08:45 Rui
最近两年HipHop成为韩国歌坛的大势，越来越多的Rapper也从「地下」站上了舞台，且Rapper的年纪也越来越小。
一名叫做ACHILLO的13岁少年因和《Show Me The Money》第6季的第6名、12岁赵旴灿合作走红，一不小心就被网民挖出黑历史，因言语不当惹怒大势男团防弹少年团的粉丝们。 他曾在网路上留言，批评防弹少年团队长RM是「饶舌白痴」。
ACHILLO曾在FB上批评RM，他转贴一则新闻，内容是Dynamic Duo的Gaeko将与RM合作的消息。 ACHILLO留言写下「饶舌之神跟饶舌白痴相遇咧，怎么办呢？ 我只会听Gaeko唱的部分」，此番留言在他爆红之后被重新挖出，引起ARMY众怒。
随后有粉丝针对此事件私信他，他一开始虽然有道歉，「把RM叫成饶舌白痴，身为粉丝立场肯定心情很差，我很抱歉」。 但之后却莫名转变话锋，直指对方不尊重他人拥有不同的兴趣，他觉得他只是写下他的意见，认为这两人是一个不太会饶舌与韩国国内饶舌第一的人。
ACHILLO还称「如果有想说的，就直接私讯我，为何要这样做呢？ 叫饶舌白痴肯定不开心，但有必要做到这样让自己消气吗？ 」并希望对方把文章从网路上删除。
虽然也有网友指出这可能不是ACHILLO本人缩写，而是黑粉攻击伪造的对话图，不过防弹粉丝还是很愤怒，ARMY强烈要求ACHILLO的经纪公司Starship回应，希望ACHILLO正式向RM道歉！
「图：网路」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论
-
咁講真佢都只不過係個十三歲嘅細路 而且取向呢啲野好個人嘅 佢都係評論自己嘅意見啫...我覺得又唔係真係咁大問題喎 唔通你地就唔會批評其他歌手咩？只不過因為佢出咗名所以先要咁樣話佢？
講真佢覺得RM rap得唔好 Army識欣賞咪得囉 同個細路計咩呀...
8小时前
-
Underground睇唔起idol rapper都唔係今日既事
但係一個13歲未夠既人係自己私人facebook分享意見洗唔洗俾人鬧到咁
希望星船可以好好處理
7小时前
-
-
算啦，很小事而已，他是自由的啊，有自己的選擇也可以發表自己的意見，何必吵==
8小时前
-