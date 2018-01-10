13岁Rapper走红后被挖黑历史 曾批防弹RM「饶舌白痴」 不愧是音源强手⋯⋯脸红的思春期新歌〈初恋〉甜蜜温暖 照例横扫音源榜！ EXID 率智味新企划〈Re:Flower〉揭开序幕 15 日率先公开新版「梦中」音源！ 韩剧《不是机器人啊》俞承豪&蔡秀彬两人命中注定的爱情，连路过的阿伯都要「神助攻」啊！ 在《金唱片奖》中！徐恩光把自己的电话号码写在纸巾上，给了宋旻浩！ GFRIEND 首场亚洲巡回从台湾起跑 香港、新加坡中奖！ Stray Kids 未出道先大红！Pre-debut 专辑〈Mixtape〉横扫海外排行榜 万众瞩目的主角善美敲定首场打歌行程 〈主人公〉第三波预告来袭！ 《机智牢房生活》收视突破10％！让人又哭又笑的一集，最后的部分来的好突然！ 出道四个月后火速回归 MXM新专辑「MATCH UP」全为粉丝而歌 祭品被拿走！ 钟铉追悼场地管理不善 粉丝亲自出手大清理！ KBS初春新剧《你也是人类吗》预告如电影般规格～「徐康俊」精致脸孔+完美身材剧照全公开！ 《爱情的温度》主厨梁世宗情人节提前来台会粉丝 1月去韩国哪里玩？ 三大冰钓庆典不容错过！ （一）平昌鳟鱼冰钓庆典 顶尖16团参加《偶像运动大会》保龄球赛 EXO&Wanna One&Red Velvet集结 BLACKPINK在金唱片奖上普通人无法hold得住的时尚 专访《与神同行》中的冤死鬼金东昱，拥有「剧透东昱」的绰号是怎么回事～！？ [观后感]《花漾奶奶秀英文》I Can Speak 一句“How Are You”战胜全世界 防弹少年团横扫海内外！夺《Golden Disc Awards》本奖之际 告示牌名次势是上升 1月好事不断！李廷镇&李欧艾琳热恋7个月 185cm・174cm长腿CP诞生

最近两年HipHop成为韩国歌坛的大势，越来越多的Rapper也从「地下」站上了舞台，且Rapper的年纪也越来越小。

一名叫做ACHILLO的13岁少年因和《Show Me The Money》第6季的第6名、12岁赵旴灿合作走红，一不小心就被网民挖出黑历史，因言语不当惹怒大势男团防弹少年团的粉丝们。 他曾在网路上留言，批评防弹少年团队长RM是「饶舌白痴」。

ACHILLO曾在FB上批评RM，他转贴一则新闻，内容是Dynamic Duo的Gaeko将与RM合作的消息。 ACHILLO留言写下「饶舌之神跟饶舌白痴相遇咧，怎么办呢？ 我只会听Gaeko唱的部分」，此番留言在他爆红之后被重新挖出，引起ARMY众怒。

随后有粉丝针对此事件私信他，他一开始虽然有道歉，「把RM叫成饶舌白痴，身为粉丝立场肯定心情很差，我很抱歉」。 但之后却莫名转变话锋，直指对方不尊重他人拥有不同的兴趣，他觉得他只是写下他的意见，认为这两人是一个不太会饶舌与韩国国内饶舌第一的人。

ACHILLO还称「如果有想说的，就直接私讯我，为何要这样做呢？ 叫饶舌白痴肯定不开心，但有必要做到这样让自己消气吗？ 」并希望对方把文章从网路上删除。

虽然也有网友指出这可能不是ACHILLO本人缩写，而是黑粉攻击伪造的对话图，不过防弹粉丝还是很愤怒，ARMY强烈要求ACHILLO的经纪公司Starship回应，希望ACHILLO正式向RM道歉！

「图：网路」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究