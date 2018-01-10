丁海寅終於要來臺灣啦！ 3月4日臺北見面會，擊掌、合照、送簽名拍立得！

丁海寅終於要來臺灣啦！ 3月4日臺北見面會，擊掌、合照、送簽名拍立得！

明星   2018年1月10日   星期三12:02   Sani  

丁海寅第一次跟海外粉絲見面就是來臺灣，凡購票到場都可以和丁海寅近距離擊掌，還有機會合照、GET簽名拍立得！不去一定超遺憾啊！

丁海寅將於3月4日(周日)在TICC臺北國際會議中心舉辦《2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI》，這也是他自2014年出道以來第一次在海外舉辦見面會哦！

屆時，丁海寅會和全場購票粉絲一一近距離擊掌，還有機會抽中和他合照，並獲得親筆簽名的拍立得！ 門票將於1月21日通過ibon網站和機台同步開賣，大家定好鬧鐘啊~

丁海寅近來演了好多作品，從去年SBS電視劇《當你沉睡時》裡充滿正義感的年輕員警，到電影《逆謀-叛亂的時代》裡穿上古裝、貼上鬍子的劍客，再到正在趕拍的tvN電視劇《機智牢房生活》裡霸氣又有反轉魅力的「惡魔劉大尉」， 還在即將上映的電影《興夫》裡飾演朝鮮憲宗，每個角色都有不同魅力！

目前丁海寅正在挑選下一部作品，很可能會和孫藝珍一起拍攝JTBC新劇《經常請客的漂亮姐姐》！ 十分前途無量的感覺呢~

（圖源：丁海寅IG，希林國際，劇照及海報）

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留言/評論
  • Jasmine Lin
    賴昱米想去\(^o^)/
    6小時前
  • 姜佳伶
    진맹결全場擊掌餒
    4小時前
  • Yui Wang
    林雅紅這個我可以😍😍
    4小時前
  • Wen Ling
    洪涓娟我想去❤️
    7小時前
  • 李亮瑩
    陳品芸 走嘍😂❤️❤️
    3小時前
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