丁海寅终於要来台湾啦！ 3月4日台北见面会，击掌、合照、送签名拍立得！

丁海寅终於要来台湾啦！ 3月4日台北见面会，击掌、合照、送签名拍立得！

明星   2018年1月10日   星期三12:02   Sani  

丁海寅第一次跟海外粉丝见面就是来台湾，凡购票到场都可以和丁海寅近距离击掌，还有机会合照、GET签名拍立得！不去一定超遗憾啊！

丁海寅将於3月4日(周日)在TICC台北国际会议中心举办《2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI》，这也是他自2014年出道以来第一次在海外举办见面会哦！

届时，丁海寅会和全场购票粉丝一一近距离击掌，还有机会抽中和他合照，并获得亲笔签名的拍立得！ 门票将於1月21日通过ibon网站和机台同步开卖，大家定好闹钟啊~

丁海寅近来演了好多作品，从去年SBS电视剧《当你沉睡时》里充满正义感的年轻员警，到电影《逆谋-叛乱的时代》里穿上古装、贴上胡子的剑客，再到正在赶拍的tvN电视剧《机智牢房生活》里霸气又有反转魅力的「恶魔刘大尉」， 还在即将上映的电影《兴夫》里饰演朝鲜宪宗，每个角色都有不同魅力！

目前丁海寅正在挑选下一部作品，很可能会和孙艺珍一起拍摄JTBC新剧《经常请客的漂亮姐姐》！ 十分前途无量的感觉呢~

（图源：丁海寅IG，希林国际，剧照及海报）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 許毓庭
    蕭媚心可以擊掌我要去妳要不要一起哈哈哈哈哈
    1小时前
  • 紀潔
    王宥瑄帶我去！！！ 我們走❤❤❤❤❤
    58分前
  • 呂沂真
    黃俐云 我要去哈哈哈
    1小时前
  • 林君君
    林秀秀 男朋友要來了
    1小时前
  • 周于瑄
    瑞芬是擊掌欸可以考慮一下啦哈哈哈哈哈
    1小时前
→更多留言...(281)
在Facebook上的留言
← 上一则
韩国电影第一次！《下女的诱惑》入围英国电影学院奖最佳外语片奖
下一则 →
庆祝求婚一周年？！宋仲基宋慧乔东京街头被拍 背后牵手超甜蜜
主页 » 明星 » 丁海寅终於要来台湾啦！ 3月4日台北见面会，击掌、合照、送签名拍立得！