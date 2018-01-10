丁海寅终於要来台湾啦！ 3月4日台北见面会，击掌、合照、送签名拍立得！
明星 2018年1月10日 星期三12:02 Sani
丁海寅第一次跟海外粉丝见面就是来台湾，凡购票到场都可以和丁海寅近距离击掌，还有机会合照、GET签名拍立得！不去一定超遗憾啊！
丁海寅将於3月4日(周日)在TICC台北国际会议中心举办《2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN TAIPEI》，这也是他自2014年出道以来第一次在海外举办见面会哦！
届时，丁海寅会和全场购票粉丝一一近距离击掌，还有机会抽中和他合照，并获得亲笔签名的拍立得！ 门票将於1月21日通过ibon网站和机台同步开卖，大家定好闹钟啊~
丁海寅近来演了好多作品，从去年SBS电视剧《当你沉睡时》里充满正义感的年轻员警，到电影《逆谋-叛乱的时代》里穿上古装、贴上胡子的剑客，再到正在赶拍的tvN电视剧《机智牢房生活》里霸气又有反转魅力的「恶魔刘大尉」， 还在即将上映的电影《兴夫》里饰演朝鲜宪宗，每个角色都有不同魅力！
目前丁海寅正在挑选下一部作品，很可能会和孙艺珍一起拍摄JTBC新剧《经常请客的漂亮姐姐》！ 十分前途无量的感觉呢~
（图源：丁海寅IG，希林国际，剧照及海报）
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留言/评论
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蕭媚心可以擊掌我要去妳要不要一起哈哈哈哈哈
1小时前
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