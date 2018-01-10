孫藝珍拍新劇回歸，有望搭檔丁海寅！ 確定出演JTBC《經常請客的漂亮姐姐》

孫藝珍時隔5年重回小螢幕，演繹平凡卻又動人的姐弟戀，3月開播！

《經常請客的漂亮姐姐》是JTBC最新企劃的金土劇（週五週六播出），孫藝珍飾演女主角尹珍雅（音），是一家咖啡企業賣場管理部的監察人，一直秉持著「要就要最好的」人生信條生活，但實際上愛情和事業都沒什麼成就， 是個頗感空虛的30代。

突然有一天，尹珍雅好友徐慶善（音）的弟弟徐俊熙（音）結束了海外派遣工作、回到韓國，從前的他只是個不懂事的弟弟，但現在，似乎一切都不一樣了......

孫藝珍近年來都專注於電影事業，先後拍攝了《德惠翁主》、《協商》和《現在，很想見你》等等，卻鮮少接拍電視劇，上一部作品還是2013年和金南佶合作的《鯊魚》。



對此，孫藝珍說：「我一直在尋找能讓人共鳴卻不帶有刺激性的作品，這部電視劇就是我等待的作品。 」



至於男主角徐俊熙的人選，有消息稱將由人氣演員丁海寅擔當，對此所屬社FNC娛樂表示：「丁海寅接到了出演邀約，正在積極討論。 」

丁海寅因去年SBS電視劇《當你沉睡時》中的員警角色而走紅，目前正在拍攝tvN《機智牢房生活》，其參演的電影《興夫》也即將上映。



其實孫藝珍跟丁海寅這一組合讓小編很期待，大家是否看好呢？

（圖源：TV DAILY）

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